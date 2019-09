Desetogodišnjem Melvinu ispunjena želja, na poklon dobio kravu

Priču o ovom hrabrom dječaku koji boluje od dijabetesa tipa 1, objavio je “Radio Velika Kladuša” 22. septembra i tada su on i njegova sestra Sunita poželjeli samo kravu i zamolili dobre ljude da im pomognu u ispunjenju njihove želje, piše “Avaz“.

Akciju za pomoć ovoj porodici pokrenulo je Udruženje dijabetičara općine Velika Kladuša. Osim Melkića akciji su se odazvali i drugi humani ljudi, tako da je ovoj porodici osigurano ogrijevno drvo za zimu, hrana i nešto odjeće i obuće, uplaćena im je i ishrana u školi, a kupljena je i određena količina ishrane za kravu.

Prema riječima Dekić neophodno je još izgraditi manju štalu za kravu jer postojeća nije uslovna, a potrebno je obezbijediti i određena sredstva za Melvinovu ishranu koja, s obzirom na njegovu bolest, mora biti zdrava i pravilna.

Akcija za pomoć porodici Šehić nastavlja se i dalje jer u porodici niko nije zaposlen i slabijeg su imovnog stanja i nisu u mogućnosti navedeno obezbijediti sami.

Melvin i Sunita pješače do škole, Melvin do područne škole Ponikve 4 km u jednom pravcu, a Sunita autobusom putuje do OŠ ‘25. novembar’, ali do stanice pješači 2 km. Osim Melvina i Sunite porodica Šehić ima još jedno dijete, dvogodišnju Lejlu.

Porodica Šehić živi u kući, tačnije u jednoj sobi koju je Melvinov otac Emin dobio u nasljedstvo od majke.

Svi koji žele da pomognu porodici Šehić više informacija mogu dobiti na telefon 062-956-888 kod Asime Dekić, predsjednice Udruženja dijabetičara Velika Kladuša.

