OLX.ba odžao akciju darivanja krvi: Donirano 369 doza krvi

“Raduje nas činjenica da je ideja za ovu akciju potekla upravo od OLX.ba. Prepoznali su značaj davalaštva i ovom akcijom dali su punu podršku i Zavodu , ali i darivaocima , te je ova akcija obradovala naše redovne darivaoce krvi a, u isto vrijeme potakla one građane koji do sada nisu darivali krv da to učine baš sad. Posebna važnost akcije je u tome što je realizovana u mjesecu augustu kada je najteže prikupiti dovoljan broj doza krvi. Ovim putem želimo se zahvaliti OLX.ba na poršci i angažmanu, koju su pružili kada je u pitanju davalaštvo krvi. Nadamo se da će ovaj primjer slijediti i druge organizacije i preduzeća” Maida Šalaga-Baždar Odsjek za promociju davalaštva.

Akcija je organizirana s ciljem podizanja svijesti kod građanja o važnosti redovnog doniranja krvi, vrijednosti svake donirane doze krvi, te benefitima po zdravlje davaoca. Posebno je potrebno istaći da su se na nju odazvali korisnici iz cijele Bosne i Hercegovine, te gradova kao što su: Sarajevo, Tuzla, Zenica, Mostar, Gračanica, Banja Luka, Doboj, Orašje…

S početkom akcije, pozitivan primjer su bili i uposlenici OLX.ba stranice, koji su i sami donirali krv, te tako pomogli korisnicima da se odluče na ovaj humani čin.

Svakom od korisnika, donora, je, ovom prilikom, kao znak zahvale na OLX profil dopunjeno 500 OLX kredita (protuvrijednosti 50 KM).

„Vjerujemo da smo svojim primjerom ohrabrili građane BiH, utjecali na njihovu svijest o važnosti i vrijednosti dobrovoljnog darivanja krvi, te pomogli partnerima i drugim pravnim i fizičkim licima idejom da i sami organiziraju ovakav vid društveno odgovorne akcije“, istakli su iz OLX.ba.

Važno je napomenuti da je tokom ljetnog perioda najveća potreba za dobrovoljnim donorima i dozama krvi, ali ovakav vid akcije je izuzetno važan i za svaki drugi dan u godini.

Krv je nemoguće proizvesti na umjetan način, te su darivaoci krvi jedini izvor za dobijanje ovog lijeka, a također i jedini predstavljaju istinsku sponu između zdravog i bolesnog dijela populacije. Da bi krv bila dostupna onima kojima je potrebna, neophodno je animirati dovoljan broj darivalaca krvi (DDK) koji su spremni svojom humanošću pomoći drugima u nevolji.

Loading..

loading...

Facebook komentari