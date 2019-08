Potresno gostovanje mladih Zeničanki u “Ispuni mi želju”: Amila i Lamija imaju 18 godina, a samo su jednom slavile rođendan

Advertisements

Jedina nada im je zaposlenje kako bi se konačno spasile teškog života koje je obilježilo siromaštvo, ali i anoreksija od koje već nekoliko godina pati jedna od sestara, prenosi “Hayat“.

Lamija i Amila su samo jednom za svojih 18 godina slavile rođendan, i to 10. To je dan koji će pamtiti do kraja svog života.

Ukoliko im želite pomoći možete ih pozvati na broj telefona 032/833-915. Ovim djevojkama nedostaje sve, a najviše vjere i nade u bolje sutra.

U video prilogu pogledajte njihovu ispovijest.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

