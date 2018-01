Prijateljstvo bez granica: Hasan Ervinu dao bubreg

Hasan je svom prijatelju Ervinu donirao bubreg i podario mu najljepši poklon na raskršću prošle i ove godine – zdravlje, piše “Avaz“…

Skupljen novac

“Kada sam vidio s kojim teškoćama živi Ervin, odlasci na dijalizu i sve ostalo, ni sekundu nisam razmišljao. Donirao sam bubreg, jer sam mu tako mogao pomoći. Dugo smo prijatelji, čak i rođaci. Zajedno smo igrali fudbal, sve dok Ervin nije zbog bolesti morao otići sa sportskih terena. Kada sam čuo da su mu prijatelji iz Kluba pokrenuli akciju za skupljanje sredstava za transplantaciju, odlučio sam pomoći”, govori Hasan.

Ali, sve je bilo lakše – prikupiti potrebna sredstva i ostalo – od obavljanja transplantacije u BiH.

“U našoj zemlji ne rade transplantacije ako nije na osnovu rodbinske veze. To nismo mogli dokazati, jer je arhiva izgorjela u proteklom ratu. Onda smo to sve uradili u Turskoj. Bio je dovoljan razgovor s obojicom i kada je etički komitet Turske utvrdio da se transplantacija ne radi na komercijalnoj osnovi, sve je brzo završeno. Prijatelji su pomogli i prikupili smo još 30.000 eura, koliko je koštala operacija”, priča sretni Hasan.

Nema poteškoća

Sretan je i Ervin, koji kaže da je sve proteklo u najboljem redu.

“Moj organizam dobro je prihvatio bubreg, nemam nikakvih zdravstvenih poteškoća. Za Hasana nemam riječi, jedino mogu reći da bih isto to uradio i ja za njega“, priča Ervin.

Hasanu je stiglo priznanje za humanost godine u Gradu Cazinu i Bihaću, a posebno priznanje dobio je od Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona, kao sportista šampion humanosti za 2017. godinu.

Ljudska obaveza

“Bubreg sam donirao i to nisam učinio ni za kakva priznanja, niti nagrade, ne tražim da mi bilo ko zahvaljuje. Za mene je to na neki način bila i ljudska obaveza. Najveća nagrada mi je Ervinov osmijeh i zadovoljstvo njegove porodice”, objašnjava Hasan, dodajući da bi sve to opet učinio bez razmišljanja.

