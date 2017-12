Duško Tadić, banjalučki atletičar: Prikupljenu plastičnu ambalažu mijenja za novogodišnje paketiće

“Ideja traje otprilike pet mjeseci. Od augusta počeli smo da prikupljamo plastiku. Na samom početku toga je bilo vrlo malo, ali iz dana u dan se to povećavalo, tako da sada dosta građana donosi plastiku. Iduće godine nadam se mnogo većoj količini paketića od ove akcije nego ove. I ove godine smo zadovoljni što smo bar pokrenuli takvu akciju”, rekao je Duško Tadić u razgovoru za Anadolu Agency (AA).

Plan je da uz pomoć prijatelja prikupi sredstva za oko 500 paketića za djecu iz banjalučkih udruženja osoba sa invaliditetom, te djecu iz socijalno ugroženih porodica.

– Prikupljanje novaca i učešćem u trkama –

“Ostale paketiće prikupićemo tako što organizujemo trku, u nedjelju, u parku Mladen Stojanović u 10 časova gdje ćemo novac od kotizacija koje trkači plate uložiti u kuopovinu paketića”, naveo je Tadić.

U pitanju je četvrta, ujedno i posljednja ovogodišnja trka “Banjalučke trkačke lige”. U okviru lige koju su organizovali Atletski klub invalida “Vrbas”, čiji je Tadić član i Atletski klub “Banjaluka” trke su održane u parku Mladen Stojanović, na Šehitlucima, odnosno Banj brdu, te u centru Banjaluke, a učestvuje oko 200 stalnih trkača svih uzrasnih kategorija.

“Cilj je svakom trkom da napravimo i promociju sporta, trčanja, da ukažemo i na neke osnovne probleme u društvu na koje sigurno možemo da utičemo. Kroz ove četiri trke smo ukazali na razne probleme sa kojima se susreću građani i udruženja”, rekao je Tadić.

Prikupljanje plastike za paketiće Tadić je započeo sa ukućanima.

“Poslije se to prebacilo na gradski stadion gdje smo u klubu počeli da sakupljamo plastiku. Iz dana u dan počele su da se uključuju i komšije koje su vidjele šta radimo. Zahvaljujući medijima veliki broj Banjalučana koji je to prepoznao sakuplja ambalažu u svojim stanovima kućama i donose nam na adresu ili mi odemo po to”, objasnio je Tadić.

Jedan od ciljeva ove akcije je, pojašnjava, i podizanje svijeti sugrađana, kako bi počeli da recikliraju.

“Po nekoj mojoj procjeni baca se siguno milion do dva miliona KM minimalno. To je samo na plastičnim flašama tako da kada shvatimo šta se sa toliko sredstava može učiniti mislim da je vrijeme da se probudi svijest kod građana i da malo više obrazujemo u tom smjeru da se edukujemo oko recikliranja. I to ne samo plastike nego i mnogih drugih materijala od kojih možemo da imamo velike koristi”, rekao je Tadić.

– Banjalučani se rado odazivaju akcijama –

Na pitanje da li oni koji bi trebalo da vode računa o recikliranju to i čine Tadić je naveo da Grad Banjaluka ima strategiju za podizanje svijesti o recikliranju.

“Mislim da je Banjaluka sada na tri posto i da im je plan da do 2020. to bude šest posto. Moje mišljenje je da mi u vrlo kratkom periodu nekom kampanjom i zahvaljujući medijima sigurno možemo to da podignemo na 20 do 30 posto već iduće godine”, smatra Tadić.

Izuzetno je zadovoljan reakcijama Banjalučana na brojne humanitarne akcije koje često pokreće za ljude i organizacije kojima je potrebne pomoć.

“Što se tiče Banjalučana, oni su odlični, jer prepoznaju ono što radimo, uključuju se, podržavaju sve akcije koje smo do sada napravili. Za godinu i nešto dana zahvaljujući trkačima koji su se uključili i svim drugm građanima Banjaluka će da dobije i prvu trim stazu koja će se napraviti u parku Mladen Stojanović”, rekao je Tadić.

Na pitanje kako pored sportske karijere i drugih poslovnih obaveza uspijeva da se društveno angažuje odgovorio je da ni sam ne zna kako stiže.

“Mislim da od 24 sata, možda se to ne vidi ovako, provedem i 20 sati ili razmišljajući ili radeći na tim projektima koje smo počeli ili uključivanje u neke druge stvari. Malo sam zapustio sport, nadam se da ću sljedeće godine, zapravo moram naći vremena i za to da se vratim onome što najviše volim. Pored toga moram da nastavim i sa ovim što radim jer podizanjem svijesti građana dajemo i mogućnost da se ljudi uključuju u mnoge stvari i da utiču na svoju budućnost, a i svih ostalih”, rekao je Tadić.

