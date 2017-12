Hrabra majka Mahira: Sina i dalje nosi uz 77 stepenica, jedini spas vidi u prodaji kuće

Nakon što je „Dnevni avaz“ u aprilu objavio priču o lavovskoj borbi Mahire Imamović iz Sarajeva, majke osmogodišnjeg Hamze, oboljelog od cerebralne paralize, kojeg svakodnevno nosi uz 77 stepenica do kuće, građani iz cijele zemlje, ali i inozemstva, uključili su se u akciju prikupljanja pomoći kako bi se sagradila pokretna platforma za ovog dječaka.

Kupovina stana

Za postavljanje rampe Mahira je od jedne firme dobila predračun u iznosu od 40.000 KM, a do danas je prikupljeno nešto više od 36.000 maraka. No, taj iznos sada više nije dovoljan.

– Iz firme koja nam je prva i jedina izdala predračun, rekli su nam da ne mogu uraditi taj posao za taj novac i da odustaju. Onda nam je iz druge firme rečeno da taj posao košta oko 50.000 KM. Pristali smo i na to. Ali, kada su došli, rekli su da je taj iznos dovoljan za jednu platformu, a nama trebaju tri, jer se stepenište presijeca na sva mjesta – govori Imamović.

Sada joj, kako kaže, preostaje jedino da proda kuću te da tim i novcem prikupljenim za postavljanje pokretne platforme kupi stan. Mahira ističe da joj nije cilj da ima stan u centru niti da on bude velik, već samo da je što je bliže Centru „Vladimir Nazor“, koji Hamza pohađa.

Skupo održavanje

– I dalje se svakodnevno borimo sa stepenicama. Još je teže otkako je zima. Ne bih voljela da neko pomisli da sam iskoristila dobrotu onih koji su nam slali novac. Ko me poznaje, zna da nisam pokrenula ovu akciju da bih se materijalno okoristila, već da riješimo ovaj problem. Znam da nisam jedina, ali… Ja sam mama borac. Sve što sam željela bila je ta invalidska platforma za mog sina, nisam znala da je to tako komplikovano – zaključila je Imamović.

Dodatna demotivacija bila joj je informacija da će mjesečno održavanje platformi koštati oko 1.500 KM.

Bez odgovora iz Grada i Kantona

– Bila sam kod gradonačelnika Abdulaha Skake, koji je obećao da će nam novčano pomoći za stan. To je bilo u avgustu i od tada ništa. I iz kabineta premijera Kantona Sarajevo zvali su me da predam molbu i ja sam to uradila isti dan, a u oktobru sam poslala i drugu, ali odgovora još nema – navodi Imamović.

