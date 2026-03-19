Hitan apel javnosti i institucijama: Amila dva mjeseca bez terapije, stanje se pogoršava (VIDEO)

Nakon perioda u kojem je zahvaljujući terapiji njeno stanje bilo stabilnije, Amila je suočena sa potpunim prekidom liječenja i ozbiljnim pogoršanjem zdravstvenog stanja.

“Bez pristupa terapiji bolest se pogoršava. Napadi praćeni jakim bolovima postaju sve češći i teži, a svaki novi napad nosi ozbiljan rizik od trajnih posljedica po zdravlje i život. Situacija je zbilja alarmantna. Ovo nije samo zdravstveno pitanje jedne osobe nego pitanje odgovornosti sistema prema građanima koji zavise od terapije da bi preživjeli”, navode njeni ljekari i članovi porodice u apelu Ministarstvu zdravstva Federacije BiH i Zavodu zdravstvenog osiguranja da hitno reaguju i obezbijede kontinuiranu terapiju za Amilu.Dodaju da svako dalje odgađanje može imati nesagledive posljedice,pišu Nezavisne

Upućen hitan apel za Amilu Zukić, koja dva mjeseca živi bez životno važne terapije — Nezavisne novine (@NezavisneBL) March 19, 2026

“Amila više nema vremena da čeka. Terapija koja joj je potrebna mora biti osigurana odmah”, stoji u apelu.

