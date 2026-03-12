Nurkić ponovo pokazao veliko srce: 100 tona hrane za najugroženije

“Sinoć nas zove naš Jusuf Nurkić i kaže da hoće da donira 100 tona hrane. Nije Jusufu prvi put da je uradio nešto ovako”, naveli su iz Pomozi.ba.Podsjećamo, Nurkić je uoči ramazanskog Bajrama prošle godine, donacijom ramazanskih paketa obradovao 400 povratnika širom Bosne i Hercegovine.

Nurkić je 2024. godine donirao 45.000 KM, a želja mu je bila da se pomogne ljudima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj, tačnije Slavoniji,piše Vijesti

“Više i ne znamo koja je ovo po redu donacija našeg Jusufa, a mi mu se zahvaljujemo u ime svih ljudi koje je do sada pomogao putem naše organizacije”, poručili su tada iz Udruženja Pomozi.ba.

