Apel za pomoć teško bolesnom učeniku Darisu Dizdareviću

Ovim putem upućujemo apel za pomoć učeniku naše škole, Darisu Dizdareviću.
Naš Daris je predivno dijete od samo 15 godina kojem je dijagnosticiran karcinom na limfnim žlijezdama i jednjaku. Nakon današnjeg pregleda, utvrđeno je da mu je neophodno hitno liječenje, odnosno operacija u Njemačkoj.Iznos za liječenje je ogroman i iznosi 248.000 eura, a sredstva je potrebno prikupiti do ponedjeljka.
Pozivamo sve učenike, roditelje, građane Mostara i cijele Bosne i Hercegovine da se uključe u akciju prikupljanja novčane pomoći.
Sav prikupljeni novac bit će predan roditeljima našeg Darisa.
“Ko uradi koliko trun dobra, vidjet će ga.”
Ujedinimo se u dobru i pomozimo našem Darisu – stoji u objavi Osnovne škole “Mujaga Komadina”.
Računi za uplate:
Za uplate iz BiH:
-Primalac: Daris ( Denis ) Dizdarević
– ZiraatBank BH d.d. Sarajevo
– Broj računa: 186-201-0330148105
– Svrha uplate: Za liječenje Darisa Dizdarevića
Računi za uplate iz inostranstva:
IBAN primaoca: BA391862015410042761
SWIFT: TZBBBA22
Korespondentske banke (za EUR uplate iz inostranstva)
Pošiljalac iz inostranstva treba izabrati jednu od ovih banaka (preporučena je označena)
Deutsche Bank AG (Njemačka)
SWIFT: DEUTDEFF
Račun: 936276510
Ostale opcije:
Commerzbank AG (Njemačka)
SWIFT: COBADEFF
Račun: 400 8769523
Raiffeisen Bank International AG (Austrija)
SWIFT: RZBAATWW
Račun: 1-55.107.734
TC Ziraat Bankasi AS (Turska)
SWIFT: TCZBTR2A
Račun: 999000185002