Džekin prijatelj otkrio kakva je veličina naš Dijamant: Priča koju malo ko zna

Dijamant je do sada nebrojeno puta učestvovao u raznim humanitarnim akcijama preko udruženja Pomozi.ba, UNICEF-a, te preko raznih aukcija dresova i humanitarnih turnira.

Njegov prijatelj i PR Jasmin Ligata u podcastu Vijesti.ba otkrio je jedan detalj o Džekinoj humanosti koji do sada nije bio poznat bh. javnosti.Bilo je to u vrijeme dok je Džeko nastupao za Manchester City kada je upravo preko Ligate dobio molbu od oca jednog bolesnog dječaka.

“Meni se preko Edinovog Facebooka javio Aner Zelić, otac jednog bolesnog dječaka koji se liječio u Engleskoj. Javio mi se s molbom da Džeko posjeti njegovog sina u bolnici u Manchesteru. Rekao je kako ‘ne traži ništa osim da Edin njegovom sinu da malo ohrabrenja,pišu Vijesti

Odmah sam Edinu prenio to, a on je isti dan otišao i posjetio dječaka koji se tada hranio na sondu. U tom momentu dječak je sa svojih 15 godina imao svega 20 kilograma. Njegovoj majci Edin je donio i britanski broj. Dijete je tada sa Edinom pojelo prvi komad pizze i s njim igrao monopola”, priča između ostalog Ligata.

