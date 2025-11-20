Idriz Busuladžić iz Tešnja životno ugrožen: Potrebno mu je 85.000 eura za hitnu operaciju

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je hitan apel za prikupljanje pomoći za 36-godišnjeg Idriza Busuladžića, mladog oca dvoje djece koji vodi najtežu životnu bitku.

Idriz je životno ugrožen i potrebna mu je četvrta operacija u samo jednoj godini, a za nju je hitno neophodno 85.000 eura.

Teška borba sa karcinomom

Idriz je prošao dug i iscrpljujući put liječenja. U augustu 2024. operisao je tumor jezika, nakon čega je uslijedio niz radioterapija i zračenja.

Uprkos terapijama, tumor je nastavio rasti i proširio se na limfne čvorove, vrat i viličnu kost. Uslijedile su još dvije zahtjevne operacije, uključujući uklanjanje dijela vilice, limfnih čvorova i mišića vrata te transplantaciju kože.

Njegovo stanje se u međuvremenu dodatno pogoršalo. Tumor mu je izjeo veliki dio vilice, a liječnici u Njemačkoj hitno zahtijevaju novu operaciju tokom koje bi bilo uklonjeno čak 70% vilice, zajedno s ostatkom tumorskog tkiva, te urađena rekonstrukcija i transplantacija.

Porodica iscrpila sve mogućnosti – potrebna je pomoć dobrih ljudi

Porodica je do sada sama finansirala sve operacije i tretmane, a uz pomoć prijatelja i humanitaraca uspjeli su prikupiti 34.000 eura za nastavak liječenja. Međutim, sada su iscrpili sve resurse, a operacija koja može spasiti Idrizov život košta čak 85.000 eura.



Zbog toga je pokrenut hitan apel:

❤️ POZIVOM NA BROJ 17043 DONIRATE 2 KM

(broj je jedinstven za sve operatere u BiH)

Organizacija Pomozi.ba apeluje na sve građane da pomognu koliko mogu i da podijele apel kako bi se pomoć prikupila što prije.

Račune za uplatu možete pronaći OVDJE.

(24sata.info)

