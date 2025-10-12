Humanost

Dino Bešlić pod emocijama: Hvala što ste ovo uradili za mog tatu

Objavljeno prije 35 minuta

Sarajevo se ispred Vječne vatre danas oprostilo od legendarnog Halida Bašlića.

Titova ulice je krcata. Ugašen je i plamenik Vječne vatre.Posebno emotivan dio oproštaja bio je izlazak na binu Halidove unučadi i njegovog sina Dine Bešlića.Hvala moje Sarajevo. Hvala cijelom svijetu za ovo što su uradili za mog tatu. Dok ste vi živi, živi moj otac”, rekao je kratko Dino Bešlić nakon čega je uslijedila pjesma “Sarajevo grade moj”,pišu Vijesti


