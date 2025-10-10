Svaka čast: Sarajevski taksisti će voziti besplatno građane na dženazu Halidu Bešliću

Koliko je Sarajevo voljelo Halida Bešlića, pokazuje i činjenica da i nakon tri dana od njegove smrti, još uvijek se žali i tuguje.

Velikan muzičke scene Halid Bešlić preminuo je u 72. godini života, a predsjednik Sarajevo taksija, Enver Sljugić je zajedno sa svojim kolegama taksistima odlučio da na dan njegove dženaze svim građanima omogući besplatan prijevoz na Bare, gdje će Bešlić biti ukopan.

– Halid Bešlić je bio naš brat. Cijeli život Halid i Sarajevo taksi su živjeli zajedno. On među nama ima prijatelja, rođaka. Radi se o velikom čovjeku. Odlučili smo da ko god krene na dženazu, imat će besplatnu vožnju – kazao je Suljagić za portal “Avaza”.

Dodao je i da će taksi vozila Sarajevo taksija tog dana na sebi imati sliku Halida Bešlića,piše Avaz

