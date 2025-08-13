Pomozimo 20-godišnjoj Elmi Sarajlić koja se bori sa zdravstvenim problemima

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za liječenje 20-godišnje Elme Sarajlić iz Busovače koja se od rođenja bori s teškim zdravstvenim problemima. Hitno joj je potrebna ugradnja proteze oba kuka – operacija koja će joj omogućiti da hoda bez bolova i započne život dostojan jedne mlade osobe, piše Pomozi.ba.

Za nju je u funkciju stavljen humanitarni broj 17022, pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven zua sve telekom operatere u BiH.

Elma je prije nekoliko godina prošla kroz složenu operaciju, pri kojoj su joj u kukove ugrađeni šarafi. Ljekari su već tada upozorili da to rješenje nije trajno i da će uskoro biti potrebna ugradnja proteza.

Sada je došlo to “uskoro”. Elma treba operaciju koja će se izvoditi u dvije faze, u razmaku od šest mjeseci. Ukupan trošak iznosi 22.000 eura — suma koju njena porodica, nažalost, ne može obezbijediti sama.

Elma živi s ocem i sestrom. Njena majka je preminula od raka prije pet godina, ostavljajući duboku prazninu u njihovim životima. Porodica je bez stalnih primanja.

Zato vas molimo da zajedno budemo Elmin oslonac. Osim poziva na broj 17022, donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/za-elminu-operaciju ili standardnih žiroračuna Pomozi.ba organizacije.

