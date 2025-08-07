Mostar: Bh. pjevač okupio sjajne fudbalere, osvojili turnir i donirali novac

Sinoć je u Potocima kod Mostara održana finalna večer 29. Ljetne lige “Omer Tipura Dedin”, a titulu je osvojila ekipa Caffe Palett pobjedom 3:0 nad ekipom Dolina ljiljana Drežnica.

U pobjedničkom timu, koji je predvodio pjevač Anid Ćušić, nastupili su i regionalne zvijezde poput Senijada Ibričića, Antonija Sekulića i Jovana Lazarevića.

Caffe Palett je pokazao i veliko srce – cijeli iznos nagrade od 5.500 KM donirali su za pomoć Palestini, a tokom humanitarne večeri prikupljeno je dodatnih 7.500 KM za izgradnju kuća palestinskim izbjeglicama putem Pomozi.ba.

Svaka čast za sjajan sportski i humani primjer!

