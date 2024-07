Novi zemljotres registrovan u BiH

Novi zemljotres jačine 3,1 stepena po Rihteru registrovan je jutros u 9.17 sati na 25 km od Bileće, pišu Vijesti.

Kako javlja EMSC, epicentar zemljotresa je registrovan na dubini od 11,9km.

