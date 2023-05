Preminuo Damir Pašić, član sarajevske grupe Seven up

Informaciju su podijelili članovi grupe:

“Dadi brate naš mnogo smo toga zajedno prošli i dobrog i lošeg, bio sam siguran da ćemo i ovu bitku pobijediti ali nismo …. Pjevaj i pleši i čekaj nas da gore napravimo nas povratak.

Neka ti je laka naša bosansko-hercegovačka zemlja.

Voli te tvoj brat Lilo i ostala braća it 7UP-a: Gogi, Nedim i Fudo”, napisao je Lilo-Elvir Hadžijamaković.

Podsjećamo, davne 1993. godine, u jeku opsade grada Sarajeva, osnovana je grupa Seven Up (7UP).

Grupa je nastala na osnovu ideje tadašnjih tinejdžera Gordana Radića-Gogija, Elvira Hadžijamakovića-Lile, Zoltana Milića-Zolija, Eldina Nizama-Dine i Eldina Oprašića.

Već svojim prvim javnim nastupom skreću pažnju.

Iako su namjeravali biti plesna grupa, Seven Up doživljava preobrazbu i dolaskom Aide Lindov počinju pripreme za snimanje prvog albuma Noćne ptice koji izlazi 1995. godine.

Na njemu se izdvaja singl s obradom pjesme Sve ove godine, sarajevske grupe Indexi.

Na današnji dan imali su prvi samostalni koncert. Naime, 23. decembra 1995. održan je prvi zvanični koncert, u tadašnjem sastavu Gordan Radić, Elvir Hadžijamaković, Nedim Zgodić, Damir Pašić, Nermin Karšić, Aida Lindov.

Portal Radiosarajevo.ba 2020. godine radio je priču o Seven up-u i razgovarao sa Damirom Pašićem.

“Jedno lijepo vrijeme i jedna lijepa priča. Za mene je to bilo ostvarivanje dječačkog sna i jedna zaista lijepa priča koja je trajala desetak godina, zbog koje smo svi sretni. Moram napomenuti i to da je lijepo što se još uvijek u nekim klubovima i kafićima puštaju naše pjesme. Lijep je osjećaj znati da se raja još sjeća, jer to je ipak jedan period gdje smo bili jedini boys band na ovim prostorima”, rekao je tada Dadi. prenosi radiosarajevo

Facebook komentari