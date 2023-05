Stanje u B. Krupi alarmantno, sumnja se da ima jedna žrtva: “Ovo je apokalipsa”

Obilne padavine prouzrokovale su rast vodostaja svih rijeka, izlijevanje vode iz riječnih korita, prodiranje vode u stambene, poslovne i pomoćne objekte, kao i aktivaciju klizišta. Kritično je stanje u Bihaću, Sanskom Mostu, ali i Bosanskoj Krupi gdje je vodostaj viši nego što je ikad izmjeren u ovom gradu.

Sve raspoložive jedinice Civilne zaštite, Javno komunalno preduzeće i Profesonalne vatrogasne jedinice Bosanska Krupa, kao i sva dobrovoljna vatrogasna društva na području grada su na terenu i reagiraju tamo gdje je neophodno i moguće reagirati.

Gradonačelnik Bosanske Krupe, Armin Halitović, kaže za N1 da je stanje u toj općini nikad gore.

“Apokalipsa. Ovdje je apokalipsa. Nemamo više tačan broj koliko ima poplavljenih objekata. Stanje je nikad teže. Od najvećeg ikad izmjerenog vodostaja, voda je sada veća za nekih 20 centimetara, možda i više”, rekao je Halitović za N1.

Naglasio je da je evakuisano stanovništvo koje je bilo ugroženo porastom vode te da je pružena pomoć svima koji su istu zatražili.

“Poduzimamo ono što možemo. Što se tiče Civilne zaštite i tih struktura koje rade, mi smo sinoć imali preko sto ljudi angažovanih koji su pomagali ljudima. Najviše se radilo o nasipu, o vrećama, o zaštiti od prodora vode u domaćinstva, o izmještanju ljudi koji su bili ugroženi porastom vode i slično”, kazao je.

Na pitanje da li, zbog poplava uzrokovanih obilnim kišama, ima žrtava na tom području, Halitović je odgovorio: “Imamo jednu sumnju, ali to nije potvrđeno. I kad će biti potvrđeno, to ne znam s obzirom na ogroman vodostaj, s obzirom na brzinu protoka rijeke. To je nešto što je prošlo, na šta se sumnja da je žena, nije pronađeno. Nismo u mogućnosti da pronađemo zbog visokog vodostaja. Još uvijek nemamo dojave da je neko nestao i da se nije vratio kući.”

Gradonačelnik Bosanske Krupe je istaknuo da je situacija izuzetno loša te da traže pomoć sa svih strana.

“Imamo naše snage koje su značajne i dobro opremljene, međutim ovo nadilazi i ljudske kapacitete koje mi trenutno imamo. Stalno smo u kontaktu sa našim kolegama iz Sanskog Mosta i Bihać. Surađujemo s njima. Ni oni nisu u boljoj situaciji od nas, uglavnom razmjenjujemo i reurse i ljude. S tim da ćemo danas tražiti pomoć od Federalne uprave civilne zaštite i od Vlade Federacije, jer teško da možemo ovo sami iznijeti”, zaključio je Halitović na kraju, piše N1.

Facebook komentari