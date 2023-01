Zašto se Miki predala? Da li su joj za petama bili kriminalci?

“Znala je da je proganjaju, na neki način. Ne samo policija, već moguće i ljudi koji su željeli nagradu. Možda i kriminalaci koji su htjeli da joj uzmu novac. I kako da se neko na mjestu u kojem se ona nalazila osjeća sigurno? Stoga je jedina razumna alternativa za nju bila da se preda i možda se na taj način nada da će biti blaže kažnjena”, kazao je Petermann za RTLDE.

Ističe da se sigurno nadala i da će se nagoditi, ali izdvaja i razlike u zatvorskim sistemima Njemačke i zemalja jugoistočne Evrope.

“Može biti prednost zatvora u Njemačkoj i ne mora biti izručena, jer zatvori u nekim zemljama jugoistočne Evrope možda ne mogu da se porede sa onim što imamo ovdje”, rekao je.

Ostala bez novca?

Dakle, razlozi mogu biti višestruki.

“S jedne strane, možda je ostala bez novca. S druge strane, moglo bi biti i da jednostavno više nije mogla izdržati pritisak jer je znala da je proganjaju. Da je ne juri samo policija. I to ne samo policija već i ljudi koji traže nagradu. Biće ljudi koji je traže jer žele da joj uzmu novac, pa to za nju znači opasnost. Tako da je sigurno nešto od toga”, kazao je.

Pitali su ga i šta je s novcem.

“Mogla je potrošiti novac, naravno, iako je milion već mnogo. Mogli su joj ga i drugi ukrasti, tako da izgledi za budućnost nisu tako dobri. Lovi se kao da je bez novca. Zna da će u jednom trenutku biti uhvaćena, da će biti kažnjena. A možda se nada da će joj i to omogućiti da se dogovori, da će to biti povoljnije za nju. I zato uvijek imamo ucjenjivače, otmičare koji su dobili veliki novac, koji plijen žele da zadrže za sebe i samo polovično predaju ono što su sada stekli. Policija će željeti da zna da li je ona sama počinila zločin. Da li je bilo saučesnika, ko su ti saučesnici. I naravno, gdje je otišao novac. A onda će oni pokušati da to osiguraju”, kazao je Petermann.

Zašto je mijenjala izgled?

Komentirao je i njen izgled kazavši da počinioci krivičnih djela to lako mogu promijeniti, ali da je opet prepoznatljiva.

“Mnogo farba kosu, nosi drugačiju odjeću. Rekao bih da više nije tako upadljivo ekstravagantna. I zbog toga vas, naravno, ne prepoznaju na prvi pogled. I ona ima zaštitu. Može da se povuče na miru. Ali možda sve to nije nimalo pomoglo, jer je ionako bila prepoznata. Ili se toga bojala. I tako je postepeno u njoj rastao pritisak da se suoči s tim situacijama, a zatim da pobjegne”, zaključuje Petermann.

