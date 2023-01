Tužna vijest: Preminuo Almir Raščić nakon što je upucan prije 10 dana u Goraždu

On je bio u komi nakon što je zadobio teške povrede glave.

Almir Raščić, krenuo je tu noć po svoju suprugu i mlađeg sina. Do njih nije stigao, jer su ga, u prolazu zgrade u kojoj živi upucali u glavu nepoznati napadači.

“Bio je samo u papučama, trenerci, i jakni. Postoji prolaz između dvije zgrade, s druge strane zgrade mu je bilo parkirano auto, on je krenuo i tada se to desilo. Čuo se pucanj. Dvojica komšija su to vidjeli. Oni su pozvali hitnu i on je prevezen u Hitnu pomoć u Goraždu, tu su ga pokušali staviti u vještačku komu”, kazao je Muhidin Raščić, Almirov otac.

Prevezen je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Operacija je trajala do 5 sati.

Napadač ili više njih još nisu uhapšeni. prenosi n1

