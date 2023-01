Potresni detalji stravičnog slučaja iz BiH: Ponudio je starici pomoć, pa je si.ovao

A. B., koji se tereti za si.ovanje starice iz Ilijaša, koja je prodavala čarape-priglavke u blizini sarajevske pijace Ciglane, jučer je predat Tužilaštvu KS-a, gdje će u roku od 24 sata biti ispitan na ove okolnosti. Njega su u srijedu uvečer uhapsili pripadnici sarajevske policije zbog sumnje da je počinio si.ovanje te tešku krađu na naročito drzak ili naročito opasan način. Nakon što bude saslušan, postupajući tužilac Tužilaštva KS-a će odlučiti o daljim mjerama protiv njega, piše Titox.

Stravični slučaj si.ovanja se, kako je Oslobođenje već pisalo, desio 13. januara ove godine.

Iz KJKP Tržnice-Pijace d. o. o. Sarajevo ranije su se saopćenjem obratili javnosti da se si.ovanje desilo izvan pijace Ciglane, odnosno na “lokalitetu pored pijace, kojom već duže vrijeme niko ne upravlja”. Naveli su i to da su u više navrata pokušavali navedeni lokalitet uzeti u najam te ga učiniti “dostojnim i sigurnim za građane”, ali do toga nije došlo zbog neriješenih imovinskih odnosa piše Oslobođenje.

S druge strane, u razgovoru sa grupom prodavača koji imaju štandove za prodaju na lokalitetu pored pijace Ciglane saznali smo da na ovom buvljaku radi 20 Roma kojima je Općina Centar dodijelila taj prostor na korištenje.

Oni tvrde da se si.ovanje nije dogodilo na tom prostoru kako to stoji u saopćenju Pijace d. o. o. Ciglane.

– Romi se brinu o čistoći i održavanju tog dijela i nikada nije bilo problema, a trudićemo se da tako ostane i ubuduće. Si.ovanje se nije desilo na ovom buvljaku, niti blizu njega, već se desilo van prostora pijace, a nesretna žena je pape prodavala na lokalitetu za koji je odgovorna uprava Pijace d. o. o. Ciglane, tvrde naši sagovornici.

Pojašnjavaju se na tom lokalitetu često dešavaju različite vrste incidenata, razna nasrtanja i krađe, ali da s pijace to nisu prijavljivali policiji.

– Pokušavaju da nas otjeraju i ovo je njihov posljednji pokušaj diskreditacije nas i naših kolega Roma s kojima godinama držimo štandove na ovom buvljaku, tvrde naši sagovornici.

Prema nezvaničnim informacijama, silovatelj je danima dolazio na mjesto gdje je oštećena prodavala čarape.

U nekoliko navrata je s njom razgovarao i saznao da starica teško živi. Jedan dan je došao i rekao joj da je našao stan u kojem će ona moći živjeti. Ona je povjerovala u to, te je krenula s njim. Međutim, kada su došli do jedne napuštene kuće u naselju Ciglane, on je staricu uveo unutra i si.ovao te joj uzeo novac koji je taj dan zaradila, saznajemo od izvora bliskog istrazi.

