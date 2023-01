(UZNEMIRUJUĆE) TERENAC ULEĆE MEĐU PROLAZNIKE NA RASKRSNICI: STRAVA I UŽAS (VIDEO)

Poginulo je pet pešaka, a još najmanje 20 povređeno, prema poslednjim informacijama.

Jedan od očevidaca rekao je da je video kako crni BMV terenac uleće među pešake na prometnoj raskrsnici, a da se vozač (22) nakon saobraćajke nije zaustavio već je pobegao.

💥Emergency incident: A suspected retaliatory society car run-over incident occurred near Tianhe Road in Guangzhou, with unknown casualties. pic.twitter.com/GvAIfTpwhU

Kineski mediji objavili su i snimke na kojima se vidi kako žrtve leže na tlu i osumnjičeni kako baca šake novčanica u vazduh pre nego što je uhapšen.

Social platform news, an hour ago, a BMW car in Guangzhou deliberately hit the crowd in the street! Many people were injured.🙏🙏🙏

I guess he takes drugs.

a waste thing. pic.twitter.com/fpmKpfjOWy

— Sharing travel (@TripInChina) January 11, 2023