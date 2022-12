Potresna ispovijest žrtve pedofila nastavnika iz Sarajeva: “Nisam bila jedina koju je zlostavljao”

Podsjetimo, Alihodžić nije čak ni odlužio svoju kaznu, budući da je svaki dan svog zatvora – platio

Javnost je po ko zna koji put ogorčena, a društvene mreže “gore”. U čitavu priču se uključila i Emina Brkanić, koja je prije sedam godina bila učenica spomenute škole i žrtva je spomenutog nastavnika. Ona je odlučila otvoriti dušu te je na Facebooku objavila potresnu ispovijest – “apel roditeljima čija djeca pohađaju Osnovnu školu Grbavica 1”.

“Kako mediji navode, u radni odnos u gore spomenutoj školi vraćen je Samir Alihodžić, nastavnik tjelesnog odgoja, osuđen za pedofiliju. Drugostepenom presudom mu je izrečena kazna zatvora od godinu i godina dana zabrane obavljanja djelatnosti.

Pišem vam ovo s beskrajnom nadom da ćete nešto poduzeti. Ja sam kao maloljetno lice i žrtva seksualnog zlostavljanja Samira Alihodžića bila zaštićeni svjedok u procesu suđenja. Prijavu nisam podnijela radi sebe. Uradila sam to onda kad sam saznala da nisam jedina, iako sam se ja već do tad uspjela iščupati. Saznala sam da seksualno zlostavlja i druge djevojčice i to nisam mogla prešutjeti. Proces suđenja je trajao godinama, bio je besrakrajno mukotrpan i bolan i samo Bog zna koliko sam puta htjela odustati, osjećajući da mi se posljednji atomi snage i nade gase. Uz podršku divne tužiteljice koja me zastupala sam uspjela izdržati beskonačno mnogo trigera i vraćanja u proživljene traume kako bismo dokazale njegovu krivicu. Uspjele smo, osuđen je na prvostepenoj presudi na koju je uložio žalbu, pa je drugostepenom presudom potvrđeno da je kriv. Slavila sam tu vijest, kao uspjeh jedne djevojčice u misiji da zaštiti sve ostale djevojčice. Iako je u presudi dobio zabranu obavljanja djelatnosti u trajanju od samo godinu dana, vjerovala sam da će etiketa koju je napokon dobio i činjenica da će odslužiti zatvorsku kaznu biti dovoljan razlog da ga više nikad niko ne zaposli u bilo kojoj radnoj sferi koja podrazumijeva rad s djecom”, navodi u svojoj potresnoj ispovijesti i nastavlja:

“Vijest koja je jučer objavljena, da se vraća u radni odnos, u školu i među djecu uprkos svemu je toliko poražavajuća i stavlja pod upitnik svrhu svega kroz šta sam birala da prođem kako bi istina izašla na vidjelo. On je čovjek koji ima toliko moćnu štelu da je, kako škola navodi, od suda dobio potvrdu o nekažnjavanju???

Škola također navodi da nema zabilježenih prigovora od strane roditelja. Roditelji, molim vas da preuzmete na sebe zaštitu svoje djece, jer institucije su po ko zna koji put zakazale. Provjerite sa svojim kćerkama kako su, pišite dopise i mailove na sve moguće adrese, povucite svoju djecu sa časova tjelesnog odgoja, ako je on u funkciji nastavnika, dok se situacija ne riješi. A jedino adekvatno rješenje je njegov otkaz i molim vas da ni na šta manje od toga ni pod kojim uslovima ne pristajete.

Nijedno dijete koje je pod istim krovom s njim nije sigurno. Ja se osjećam poraženo, ali svim srcem stojim uz vas u daljoj borbi i navijam za pobjedu”, zaključuje Brkanić. prneosi “Radiosarajevo“.

Facebook komentari