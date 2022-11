Mladenova djevojka Sanja pokazala njegove posljednje poruke: „Čuvaj mi mjesto, nekada ćemo opet sve da ponovimo“

„Niko te ni upola neće voljeti kao što te ja volim i pazim. Jeste da ti ponekad čupam živce i malo se igram, ali to sve radim iz ljubavi“.

Riječi su ovo koje je Mladen Dulić (22), mladić iz Laktaša koji je izvršio samoubistvo zbog pritiska na društvenim mrežama, uputio najboljoj drugarici Sanji Golubović.

Sanja je poruke koje je razmjenjivala sa Mladenom objavila na Fejsbuku, a ne može da se ne primijeti koliko je u njima ljubavi, pažnje i nježnosti.

„Zašto si mi to uradio? Zašto si me ostavio?

Rekao si da me nikad nećeš ostaviti.

Rekao si da sam ja tvoj Ćanjo.

Zašto??

Jedino si mene imao, uvijek si govorio svi odlaze samo ti ostaješ.

Samo ti ja leđa nisam okrenula, nerazdvojni smo bili.

Zašto Mlađo moj..

Nikad više neće biti našeg smijeha do suza, ostajanja do kasno ujutro, svaki dan kafa, hodanje gdje god su nas noge ponijele, nikad više Mlađo moj…

Imao si mene, svi su ti okrenuli leđa ja sam ostajala.

Ne znam kako ću ovo podnijeti da te više nema..

Vezala sam se za tebe kao i ti za mene..

Duša me moja boli..

Još ne vjerujem šta si mi uradio nit mogu da vjerujem…

Faliće mi sve, ono kartanje kad dođeš kod mene, onaj tvoj najljepši miris.

Mlađo, znaj da te volim i da ću te voljeti uvijek.

Koliko god su nas pokušali rastaviti nije im išlo, naše prijateljstvo je bilo jače..

Taj lanac našeg druženja nije mogao niko da pokida…

Nisi trebao da me slomiš, ali nikako..

Hvala ti za najljepše srce koje si mi ostavio par trenutaka prije svoje smrti..

Boli me i boliće me za tobom..

Najljepše uspomene su tu sa moje lijeve strane, čuvam ih zauvijek..

Dušmani će da pocrkaju a ti mi počivaj u miru sa anđelima..

Čuvaj mi mjesto, nekada ćemo opet sve da ponovimo i napravimo reprizu.

Hvala ti za jedno lijepo prijateljstvo u kom je bilo i smjeha i suza i svađe i svega..samo ovo ti ne mogu oprostiti što me napusti ovako rano..

Anđeli neka te čuvaju,laka ti zemlja..

Volim te! Tvoj Ćanjo“

Ovim emotivnim statusom Sanja se oprostila od prijatelja sa kojim je dijelila i radost i tugu. Na stotine ljudi je komentarisalo, izražavajući žaljenje za mladićem koji nas je prerano napustio. Mnogi su potvrdili ono što se od prvog dana i govorilo – da je Mladen bio nježna duša, očigledno nespremna za surovi svijet oko sebe.

Građani poručuju da je pređena crvena linija i traže da se u BiH donese “Mladenov zakon” koji će regulisati problem nasilja koje bez odgovarajućih sankcija divlja na internetu Samoubistvo mladića Mladena Dulića (22) iz Laktaša koji je sebi oduzeo život nakon što ga je na razgovoru za posao radnik benzinske pumpe ismijavao i snimao, ne prestaje da potresa bh. javnost ali i čitav region, piše Crna-hronika.info.

Građani poručuju da je pređena crvena linija i traže da se u BiH donese “Mladenov zakon” koji će regulisati problem nasilja koje bez odgovarajućih sankcija divlja na internetu.

Fejsbuk grupa “Svi za Mladenov zakon”

Sarajlija Dragan Santrač formirao je Fejsbuk grupu “Svi za Mladenov zakon” u cilju da se, kako stoji u opisu, kroz diskusiju, prijedloge i inicijative definiše tzv. Mladenov zakon, kojim bi se usvojio Zakon protiv diskriminacije, vrijeđanja i nasilja putem društvenih mreža i to na nivou Bosne i Hercegovine.

Sa tim u vezi, ALOonline je razgovarao sa Santračem koji je rekao da je i sam u prošlosti bio žrtva internet nasilja te da je odlučio osnovati pomenutu grupu kako bi se sa mrtve tačke pokrenulo pitanje sajber nasilja, jer se o tome govori vrlo malo.

– Napravio sam grupu da se izborimo za tzv. Mladenov zakon, da pooštrimo sankcije za sve one koji internet nasiljem ruše integritet žrtava. Mladena nisam poznavao, ali sam se raspitao o njemu, jer me interesovalo zbog čega je tako afektivno reagovao na sve to, kad je tako brzo, nažalost, odlučio da izvrši samoubistvo – počeo je za ALOonline Dragan Santrač.

Drastično veće novčane i zatvorske kazne za nasilnike

Priča da je u grupi postavio pitanje da li ima pravnika sa kojima može porazgovarati o ovoj inicijativi. Tada mu se javila pravnica koja mu je, kako kaže, objasnila da ovaj zakon neće proći „tek tako“ na nivou države te da se treba fokusirati na to da se zakon donese na nivou entiteta.

– Nije problem samo u tome što neko objavi snimak bez znanja drugoga, problem je dokazivanje namjere osobe koja je to učinila, njen motiv, težina motiva… Moraju se ljudi kažnjavati zbog motiva i namjere da unište integritet žrtve digitalnog nasilja. Cilj mi je da imamo zakon poput onog u Slovačkoj te da se u naš zakon uvedu drastično veće novčane i zatvorske kazne za nasilnike. Najveći primašaj koje su društvene mreže dozvolile, a pozivajući se na slobodu govora je komentarisanje! Svako može komentarisati kako mu je volja – ističe Santrač.

Saučešće

Dodaje da ne poziva samo advokate već i psihologe, pedagoge, sociologe te stručnjake iz različitih oblasti kako bi pomogli da se bolje razumije ovaj ogroman svjetski problem.

– Volio bih da mi se obrate ljudi koji će besplatno pomoći da se naprave tekst i inicjativa Mladenovog zakona koji će se dalje sprovesti u institucije. Čvrsto vjerujem da postoje oni koji su spremni da ovu priču proguraju do kraja. Grupa će biti aktivna sve do momenta dok se ne usvoji zakon. I ovom prilikom, još jednom izražavam iskreno saučešće porodici Dulić i ako budu imali potrebu da mi se jave, to bih zaista volio, jer trenutno ne želim da im smetam zbog njihove žalosti – zaključio je Santrač za ALOonline.ba

Humanitarna kutija

Santrač je u grupi „Mladenov zakon“ objavio da je u Anđelinom kutku u Laktašima postavljena kutija u kojoj se može donirati dobrovoljni prilog koji je namijenjen porodici Dulić.

