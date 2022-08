Žrtve masakra na Markalama ne smiju biti zaboravljene

Tog dana kod sjevernog ulaza u sarajevsku Gradsku tržnicu ubijene su 43 osobe, a 84 je ranjeno. Porodice, prijatelji i sugrađani danas su se, sa suzama u očima, prisjetili ubijenih Sarajlija.

Današnjeg dana prije 27 godina prisjetila se i Amerisa Ahmetović, koja je tada imala 16 godina. U Tržnicu je otišla da kupi hranu. U trenutku izlaska iz Tržnice pala je granata. Detonacija od granate prikovala ju je za zid. Osjetila je miris baruta, bilo je puno dima… Nije bila svjesna šta se događa. Vidjela je oko sebe izmasakrirana tijela, ranjene. Nije osjećala bol, a bila je teško ranjena.

– Nikad ne treba zaboraviti ubijene, nikad ne treba zaboraviti šta nam se desilo. Ratnim vojnim invalidima, civilnim žrtvama rata, treba omogućiti dostojanstveniji život – poručila je Amerisa Ahmetović, koja je danas predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata „Svjetlost“. Dugo godina trebalo joj je, kaže, da dođe na mjesto masakra.

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić u obraćanju je istakao da ovo nije bilo prvi put da su građani Sarajeva ubijani, nastojeći samo da prežive.

– To smo već vidjeli u redovima za vodu, u redu za hljeb, tokom dženaza, tokom dječije igre, na pijaci Markale. Iako su naša sjećanja na prošlost bolna i teška, naša budućnost se mora graditi na ravnopravnosti svih naroda i građana Bosne i Hercegovine. Moramo istrajavati na idejama na kojima BiH može i mora opstati, a to je ideja suživota, međusobnog uvažavanja i tolerancije. Ali pravda se mora tražiti da bude zadovoljena i počinioci tih strašnih zločina moraju biti adekvatno kažnjeni. Nećemo i ne smijemo zaboraviti ove monstruozne zločine. To je zlo koje normalan čovjek ne može razumjeti jer narod koji zaboravi svoju bolnu prošlost ulazi u neizvjesnu budućnost – rekao je Okerić.

Obilježavanju godišnjice, pored brojnih drugih zvanica, prisustvovali su i član Predsjedništva BiH Željko Komšić te predstavnik predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića.

Na mjestu masakra koji se dogodio 28. augusta 1995. godine, u ulici Mula Mustafe Bašeskije do broja 64 kod sjevernog ulaza u Gradsku tržnicu, u znak sjećanja na 43 ubijenih Sarajlija cvijeće su položili i počast žrtvama odali članovi porodica ubijenih, nosioci raznih nivoa vlasti ili njihovi predstavnici, kao i predstavnici institucija. Istim povodom, glumac Boris Ler recitirao je ‘Planetu Sarajevo’ Abdulaha Sidrana.

Tog kobnog dana, od minobacačke granate ispaljene sa agresorskih položaja iz pravca Trebevića, ubijeni su Omer Ajanović, Hidajet Alić, Salko Alić, Zeno Bašević, Husein Baktašević, Sevda Brkan-Kruščica, Vera Brutus-Đukić, Halida Cepić, Paša Crnčalo, Mejra Cocalić, Razija Čolić, Esad Čoranbegić, Dario Dlouhi, Salko Duraković, Alija Dževlan, Najla Fazlić, Rijad Garbo, Ibrahim Hajvaz, Meho Herceglija, Jasmina Hodžić, Hajrudin Hozo, Jusuf Hašimbegović, Adnan Ibrahimagić, Ilija Karanović, Mesudija Kerović, Vehid Komar, Muhamed Kukić, Mirsad Kovačević, Hašim Kurtović, Ismet Klarić, Masija Lončar, Osman Mahmutović, Senad Muratović, Goran Poturković, Blaženka Smoljan, Hamid Smajlhodžić, Hajro Šatrović, Samir Topuzović, Hamza Tunović, Ajdin Vukotić, Sabaheta Vukotić, Meho Zećo i Narima Žiga. Masakr se dogodio prije 27 godina, kad su teže ranjene 84 osobe, piše Fena.

