Užasan slučaj u Kaknju: Očuh spržio dječaka po nogama i leđima, majka ga ne želi prijaviti

Stravičan slučaj dogodio se 13. marta u Kaknju kada je očuh dječaka, pod još nerazjašnjenim okolnostima, spržio po nogama i stražnjici.

Kako saznaje portal “Avaza”, majka dječaka živjela je sa Adnanom A. u vanbračnoj zajednici, a kobne večeri došlo je do svađe nakon čega je ona otišla svekrvi u Zenicu, a dvoje djece ostavila u kući.

Očuh kazao da to nije namjerno učinio

U večernjim satima tražila je asistenciju policije kako bi otišla po djecu, što je i učinjeno. Po dolasku u Zenici htjela je presvući dvogodišnjeg dječaka, kada je uočila opekotine po stražnjici i nogama.

O ovom slučaju upoznata je i policija, a saznajemo i to kako je očuh kazao da to nije učinio namjerno nego da se dijete uneredilo nakon čega ga je htio okupati, međutim voda je bila vruća.

Saznajemo i to kako je majka djeteta kazala kako vjeruje Adnanu A. da to nije učinio namjerno, međutim, on je ispitan u svojstvu osumnjičenog za krivično djelo zapuštanje ili zlostavljanje djeteta.

Dječak smješten na Odjel dječije hirurgije

– Nakon što je policija u Zenici obaviještena od strane Službe hitne medicinske pomoći da je dovezeno dijete sa opektinama, te nakon što su prikupljene informacije od majke, policija u Kaknju pronašla je lice, ispitala ga u svojstvu osumnjičenog na okolnosti kako je dijete zadobilo opektine.

Poduzete su i druge mjere i radnje na dokumentovanju krivičnog djela, obavljeni razgovori sa drugim licima, a nakon kompletiranja dokaza i obavještenja te dokumentovanja krivičnog djela Tužilaštvu ZDK bit će dostavljen izvještaj protiv A.A. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo zapostavljanje djeteta ili maloljetnika – kazala je Aldina Alić za “Avaz”.

Dječak je zbog zadobijenih povreda smješten na Odjel dječije hirurgije, gdje je i zadržan na daljem liječenju.

