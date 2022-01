Zaštićeni svjedok na suđenju Zijadu Mutapu i ostalima: Alisa je rekla da je muškarac bio tamnoput, raščupane kose, s palicom u rukama

Saslušanjem dvojice zaštićenih svjedoka i Edvina Avdića, danas je nastavljeno suđenje u Sudu Bosne i Hercegovine u predmetu “Dženan Memić”.

Sudi se bivšoj djevojci tragično stradalog mladića Alisi Ramić (djevojačko Mutap), njenom ocu Zijadu Mutapu, dvojici policajaca Hasanu Dupovcu i Josipu Bariću, te Muameru Ožegoviću – radniku hotela “Kristal” sa kojeg su nadzorne kamere snimile događaj u Velikoj aleji na Ilidži. Oni su optuženi za prikrivanje i zataškavanje ubistva Dženana Memića 8. februara 2016. godine u Velikoj aleji na Ilidži.

Pitao sam je li Rom, rekla je da nije

Prvi je svjedočio zaštičeni svjedok M10, koji je nakon događaja bio u kući Zijada Mutapa , te razgovarao s Alisom Mutap koju je zatekao kako leži na trosjedu.

– Mogla je komunicirati. Vidio sam da je na lijevoj strani imala tufer. Opisala je šta se desilo. Rekla je da se puno ne sjeća , da su hodali, Dženan je pogledao u nju, nastalo je gombanje i vdjela je muškarca kako sjeda u auto. Muškarac je tamnog tena, raščupane kose s palicom u rukama. Pogledao ih je , klimnuo glavom, kao da keže “Eto vam sad” i sjeo u auto. Pitao sam je je li Rom, ona je rekla da nije , ali da je imao taman ten- ispričao je M10.

Svjedok je ispričao da je vidjela Dženana na lijevoj strani, te da se tu noć tražilo auto na kojem su zadnja svjetla bila u obliku suze.

Svjedok je kazao da ih je Zijad Mutap uputio na Hasana Dupovca kako bi se pronašao Renault Clio.

Dogovorili smo se da napišu izjavu

On i Edvin su otišli po Renault Clio u Sokolović – Koloniju i vratili se do parkinga na Ilidži. Dupovac je došao, a s njim je bio još jedan muškarac. Kazali su da je to taj automobil i da je u pitanju pun pogodak i da je zamijenjen far. Čuli su se s Mutapom i on im je, kazao je svjedok, potvrdio da je to traženo vozilo.

Zijad Mutap mi je rakao da idu u saobraćajnu policiju da daju izjavu. Tamo su ih prema, riječima svjedoka, dočekali Hasan Dupovac, Josip Barić i još jedan policajac.

– Dogovorili smo se da napišu izjavu da sam ja kupio automobil. Nisam htio da uplićem Edvina koji je dovezao Renault. Bilo mi je samo da pomognem da se sve riješi, nisam nikakve pare uzeo, a sada je ispalo da sam pomagao u nečemu što je nezakonito – kazao je M10.

Svjedok je također kazao da je od njih traženo da pronađu i Kenana Džipu i da ga natjeraju da prizna ko je umiješan, ali da pripaze da ga ne ubiju. Svjedok je rekao da su ga našli i nisu mu ništa uradili jer su shvatili da nije umiješan.

– Nismo ništa uradili, momak može potvrditi, rekli smo mu da nas je poslao Dupovac. Ali zato mu je policija polomila kosti- rekao je M10.

Svjedok je također kazao da se nakon poziva iz Tužilaštva BiH bojao da je učestvovao u nečemu što je moglo biti nezakonito. Potvrdio da mu je ponuđena zaštita.

Odgovarajući na pitanja Hasana Dupovca koji mu se zahvalio jer je pomagao u istrazi, svjedok M10 je kazao da je kriv što je umiješao Edvina Avdića.

Edvin Avdić doveden je iz KPZ-a Sarajevo gdje se nalazi nakon što je prvostepeno osuđen na 14 godina i 11 mjeseci zatvora za ubistvo S. D. na ulazu u tržnicu “Hecoprom”.

Avdić je potvrdio da je zajedno s svjedokom M10 pomogao policiji da dođe do Renaulta Clio, međutim pojasnio je vozilo bilo u vlasništvu Ploskičevog oca i da je vraćeno kod amidže njegovog kuma, četiri dana prije događaja i da vozilo nije učestvovalo u događaju . To je rekao i Hasanu Dupovcu i usprotivio se da piše izjavu da je vozilo on dobrovoljno predao , na šta mu je kako je rekao, Dupavac kazao, da to tako ne može.

– Imao sam samo namjetru da pomognem M10 koji je rekao da će vozilo biti plaćeno. Vi lično ste rekli da će biti vraćeno, ali vozilo nikad nije vraćeno- kazao je Avdić odgovarajući na pitanja Hasana Dupovca koji mu se zahvalio na pomoći oko pokušaja otkrivanja krivičnog djela.

Drugi zaštičeni svjedok M6 tokom saslušanja nije bio u sudnici već u drugoj prostoriji, a na ekranu su njegov lik i glas bili u distrziji, kako se ne bi otkrio njegov identitet.

On je s kolegom upućen u kuću Šerifa Konjevića gdje je došao i Hasan Dupovac kako bi izuzeli snime videonadzora. Njegov kolega Amel Serdarević se vratio po prazni CD, a ostali su s Konjevićem čekali majstora koji je znao da barata sa tehnikom. Po dolasku majstora , zaštičeniog svjedoka , kako je kazao, Dupovac je vratio kada je pokušao da uđe u prostotiju u kojoj se nalazio videonadzor. On je stajao na ulazu i čuo je Dupovca koji govori: “Možeš li da mi to isječeš”.

Kada su izašli, svjedok se obratio Dupovcu i pitao ga “da li se nešto vidi”, na šta je , kako kaže dobio odgovor, da nema ništa interesantno. Zaštičeni svjedok M6 kazao je da je Dupovac odnio sa sobom CD,piše Avaz

Hasan Dupovac je kazao da snimke sa videonadzora tada nisu ni preuzete.

