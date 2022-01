Preminula Begija Gabeljić, srebrenička majka

Srebrenička majka Begija Gabeljić, preminula je jučer a vijest o njenoj smrti na svom Facebook profilu podijelio je Suljo Keranović, mladić sa fotografije koja je obišla Bosnu i Hercegovinu.

Emotivna fotografija nastala 2018. godine

Podsjećamo, fotografija je nastala 2018. godine tokom ulaska učesnika biciklističkog maratona u kompleks Memorijalnog centra Potočari Srebrenica. Učesnici maratona organizovanog iz Cazina su pristigli 10. jula, dan uoči obilježavanja godišnjice genocida. U jednom trenutku majka Begija je prišla Sulji, nakon čega je nastala emotivna fotografija,piše Avaz

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

– Allahovom voljom, nakon teške bolesti, jučer je u 67. godini preselila na Ahiret moja mila ruža, moja draga majka Begija. Osoba koja me voljela kao svoje dijete, osoba koja mi je pružala svu ljubav i toplinu jedne majke iako nisam bio njen sin. Radovala se svakom našem zajedničkom sastanku, jer je za nju to bio kako mi je ona u više navrata znala reći, sastanak kao sa njenim rahmetili sinom Edom.

Hvala Allahu što mi je omogućio da na trenutke u tvojim očima vratim tvoga sina Edu

Hvala Allahu swt. što me je počastio drženjem sa tobom i što mi je omogućio da bar na taj način umirim tvoje bolno srce i na trenutke u tvojim očima vratim tvoga sina Edu, ali došao je trenutak rastanka sa mnom i sa dunjalukom, a ako Bog da sastanka u lijepom Džennetul Firdevsu sa tvojim Edom.

Molim dragog Allaha swt. da ti podari najljepše mjesto u Džennetu svome prostranom i da se i tamo lijepo družimo baš kao što smo na ovom prolaznom dunjaluku, zajedno u društvu sa našim Edom! Allahume Amin

