Sahranjen Vjekoslav Mandić

Njegovoj neutješnoj porodici izraze saučešća su iskazali rodbina, prijatelji, kolege, saradnici, građani…

Nakon ispraćaja tužna povorka se zaputila na Rimokatoličko groblje “Lakševine”-Buna, južno od Mostara, gdje je obavljen pokop pokojnog Mandića.

Vjekoslav Mandić rođen je u Konjicu 1959. godine gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a 1985. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci. U Zagrebu 1998. godine položio je specijalistički ispit, a 2009. godine magistrirao na Medicinskom fakultetu u Mostaru, gdje je i doktorirao 2013. godine.

Radio je u Domu zdravlja Konjic od 1985. do 1993. godine, te na Odjelu ginekologije Kliničke bolnice Mostar od 1993. do 2005. godine. Od 2005. do 2007. godine obnašao je dužnost federalnog ministra zdravstva, a od 2007. do 2010. godine bio je zastupnik i predsjedatelj Odbora za zdravstvo u Parlamentu FBiH.

Godine 2011. imenovan je pomoćnikom ravnatelja za kirurške djelatnosti u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

Za federalnog ministra zdravstva ponovo je imenovan 2015. godine i na toj dužnosti je bio do smrti, prenosi Avaz.

