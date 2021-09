RIJEČI SU BILE NJENE IGRAČKE, NJIMA JE LIJEČILA NAŠE I SVOJE RANE: Životna priča NEPONOVLJIVE Marine Tucaković!

Njeni stihovi zauvek će biti njen najveći legat…

Marina Tucaković je jedan od najplodnijih muzičkih tekstopisaca u regionu. Napisala je brojne hitove najvećim zvezdama sa muzičke scene bivše Jugoslavije. Bila je članica žirija u muzičkim emisijama “Operacija trijumf” i “Pinkove zvezde”.

Uvek je govorila da joj inspiracije nikad ne nedostaje, a mlade autore nije doživljavala kao konkurenciju, jer smatrala da ima dovoljno mesta za sve.

Završila je Ekonomski fakultet u Beogradu. Ali u duši je oduvek bila umetnik, a njen ogroman talenat nikako nije mogao da ostane neopažen. Jer da i nekim pukum slučajem jeste, danas bi naša muzička scena bila siromašnija za ogroman broj pesama, koje mnogi od nas zovu omiljenima.

Privatni život

Marina je rođena 4.11.1953. godine u Beogradu. Njen život su obeležili brojni srećni, ali i bolni trenuci, a sve njih je proživljavala uz podršku i ljubav supruga Aleksandra Fute Radulovića.

Brak sa Futom, sama Marina nazivala je često turbulentnim, ali ipak, on je odoleo i godinama i velikim iskušenjima. Ostali su zajedno do kraja.

Marina i Aleksandar imaju sina Milana, a njihov drugi sin Miloš je iznenada preminuo 2008. godine. Njegovo beživotno telo je u porodičnom domu Radulovićevih pronašla njegova tadašnja devojka Saša. Marina se od toga nikada nije potpuno oporavila, a jednom prilikom je priznala kako je razmišljala o samoubistvu, ali ipak se okrenula poslu i utehu pronašla u onome što najbolje radi, pisanju pesama.

Često je govorila da bi volela da je anonimna osoba i da ne voli puno pojavljivanja na televiziji, te da je u početku bila pod stresom kad bi trebala da ide u neku emisiji. Svoje slobodno vreme volela je da provodi sa porodicom tako da zajedno ručaju, a uveče se okupe i razgovaraju. Volela je i zajednička porodična putovanja, pogotovo kada su joj deca bila mala, i to je često isticala kao veoma srećne trenutke života.

Njen suprug nikada nije voleo da izlazi, dok je Marina bila boem, pa je često sa prijateljima organizovala druženja, a ponekad sa sinom Milanom odlazila u kafanu ili neki klub.

Početkom 2018. godine joj je dijagnostikovan maligni tumor dojke, nakon čega je ubrzo i operisana, a kolege su joj tada uputile brojne poruke podrške.

Sa bolešću se sve ovo vreme nosila hrabro, iako je mnogo puta izjavljivala kako nakon smrti sina više nema volju za životom, a prilično se i povukla iz javnog života.Karijera

Marina se pisanjem bavi od svoje devetnaeste godine. Prvi uspeh je postigla s pesmom „Dodirni mi kolena“, koju je napisala za pop grupu Zana. Pesma je objavljena 1982. godine i odmah je postala hit.

Inspiraciju ponekad pronalazi iz priča „običnih“ ljudi koje poznaje celi život. Ističe da postoji jedna zanimljiva stvar, a to je njena sposobnost da predoseti stvari. Kaže kako je znala napisati pesmu u kojoj je opisana situacija koja se nakon mesec ili dva dogodila nekome.

Dok se njen suprug aktivnije bavio muzikom njih dvoje su radili zajedno. On je pisao muziku, a Marina tekstove i kaže kako je njihov rad bio vođenje ljubavi kroz pesme.

Godinama je sarađivala s Goranom Bregovićem za čiju je muziku napisala tekstove za četiri albuma Zdravka Čolića i jedan Severinin album. Prema njenim rečima tada, raditi za Gorana je bilo veoma teško jer on poseduje specifičan način razmišljanja.

2003. godine je zajedno s Vladom Graićem bila umetnički i muzički direktor festivala „Beovizija“. Za to takmičenje su 2010. godine napisali stihove za tri pesme, „Ti kvariigro“, „Ovo je Balkan“ i „Predsedniče halo?“, koje su otpevali Emina Jahović, Milan Stanković i Oliver Katić.

2008. godine je bila deo žirija u rialit šou “Operacija trijumf”, u kojem su nastupali takmičari iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Nakon smrti sina Miloša se povukla iz medija.

2012. godine je napisala tekst za sve pesme na albumu „Srećno“ pevačice Teodore Baković s kojom je njen sin Milan bio u vezi.

2013. godine je napisala pesmu „Mišo moj“, koju je izvela Ana Nikolić, a pesmu je posvetila preminulom sinu Milošu. Godinu dana kasnije postaje članica žirija u muzičkom šou Pink televizije – „Pinkove zvezde“.

Marina i njen muž su 2017. potvrdili da su podneli tužbu protiv pevača Ace Lukasa koji im duguje novac za pesme. Dobili su tužbu, ali nisu uspeli naplatiti svoja potraživanja pa su tražili da „Sokoj“ zabrani Lukasu da izvodi većinu pesama koje su oni uradili.

Lukas se zabrane očito nije držao pa je na svojim nastupima nastavio da izvodi pesme. Uprkos svim problemima, Marina i on nisu prekinuli saradnju pa mu je 2016. godine napisala pesmu „Voliš li me“ i kasnije duet s Jelenom Karleušom „Problem i rešenje“.

Marina je tokom svoje dugogodišnje karijere napisala nekoliko hiljada pesama za poznate pevače i tako im pomogla da izgrade sjajne karijere. Neki od najpoznatijih pevača kojima je pisala pesme su Zdravko Čolić, Toše Proeski, Indira Radić, Svetlana Ražnatović, Severina, Nina Badrić, Neda Ukraden, Aca Lukas, Ana Nikolić i brojni drugi.

Ovo su samo neke od pesama, po kojima ćemo zauvek pamitit Marinu: Dodirni mi kolena(Zana), Kristina(Zdravko Čolić), Što to bješe ljubav(Oliver dragojević), Zora je(Neda Ukraden), Tri sam ti zime šaptala ime(Magazin), Ti si želja mog života(Magazin), Nedelja (Džej), Suze krijem one padaju, Jabuke i vino (Zana), Kukavica(Ceca Ražnatović), Lična karta(Aca Lukas), Muštuluk(Haris Džinović), Luljaj me nežno(Oliver Mandić), Ti samo budi dovoljno daleko(Generacija 5), Januar (Ana Nikolić), Maskarada (Ceca Ražnatović) i mnoge, mnoge druge

