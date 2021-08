Mladića iščupali iz Vrbasa, djevojku spriječili da skoči s mosta

Sve se to dešavalo u nepuna tri dana, odnosno u petak oko 15.30, kada je djevojka spriječena da sebi oduzme život, te rano jutros, kada je od sigurne smrti spasen mladić.

Naime, policiji je 20. avgusta oko 15.30 prijavljeno da se na ogradi mosta u naselju Trapisti nalazi djevojka koja ima namjeru da skoči u rijeku Vrbas. U spasavanju njenog života učestvovali su Tešić i Kablar.

“Dežurni šef smjene obavijestio nas je da djevojka stoji na mostu i namjerava da skoči. Sreća je što smo bili blizu, za minut smo došli. Ona je stajala na mostu, držala se za ogradu. Počela je da galami, govori nam da ne prilazimo, prijeteći da će skočiti. Mi smo stali, nismo mrdali, ali smo u međuvremenu ušli u priču s njom”, priča za “Nezavisne novine” policajac Dalibor Tešić.

Pitali su je može li im reći svoje ime i prezime i slično, a ona je počela da sarađuje, odnosno da s njima razgovara.

“Prilazili smo joj dok smo s njom razgovarali. Kada smo došli do dovoljno male udaljenosti da je možemo uhvatiti, to smo i učinili. Ona je tada počela histerisati, galamiti. Tada je bila gužva, brojna vozila su bila tu jer je bilo oko 15.30. Čak je pokušavala da se baci pod vozilo, u čemu smo je spriječili. S nama je bio i jedan pripravnik, koji je nazvao Hitnu, koja je potom došla”, prisjeća se Tešić.

Prema njegovim riječima, ispod samog mosta je voda plitka i da je skočila – to bi po nju bilo kobno.

“Sekunde su bile u pitanju. Mi smo srećom brzo došli”, rekao je Tešić.

Nepuna tri dana kasnije, odnosno u ponedjeljak ujutru, pripadnicima Policijske uprave Banjaluka je, 15 minuta nakon ponoći, prijavljeno da je muškarac s mosta Patre skočio u rijeku Vrbas. Njega su spasili Topalović i Repajić, koji je skočio u rijeku.

“Kad smo došli obratila nam se jedna starija žena i rekla da je momak skočio s mosta. Mi smo prišli ogradi mosta i vidjeli da ispod pluta tijelo. Laganim tempom mlatio je rukama i povremeno ulazio i izlazio iz vode”, prisjeća se Repajić za “Nezavisne novine”.

Prema njegovim riječima, vidjeli su da taj muškarac ne može bezbjedno izaći iz rijeke. Prišli su do lijeve obale Vrbasa, do Kastela, te nakon minut vidjeli da mladić nestaje pod vodom, iz koje su se uzdizali mjehurići.

“Kada sam to vidio, skinuo sam samo opasač, skočio u rijeku i pet minuta kružno plivao kod mjesta gdje sam ga prethodno vidio, tražeći ga. Međutim, pošto rijeka tu ima jaku struju, odvukla me nizvodno, ispod splava oko deset metara. Borio sam se da dođem do obale”, ističe Repajić.

Potom mu je kolega iz patrole rekao da vidi muškarca da potrbuške leži na vodi oko pet metara od obale.

“Ja sam brzo plivajući došao do njega, ali je on potonuo na dno, na dubinu od nekoliko metara. Pokušao sam zaroniti, ali ga nisam uspio vidjeti. Onda sam išao metodom ‘skakutanja’ po vodi, da vidim da li ću dohvatiti nešto mekano. U jednom trenutku to se i dogodilo pa sam ga svojom desnom nogom povukao ka gore”, ispričao je Repajić, koji dodaje da unesrećeni nije davao znakove života.

S kolegom Topalovićem te jednim slučajnim prolaznikom mladića su izvukli iz vode. Do dolaska ekipe Službe hitne medicinske pomoći unesrećenom muškarcu je pružena prva pomoć i vraćena funkcija disanja te je prevezen u UKC Republike Srpske na dalje liječenje,pišu Nezavisne

Zanimljivo je da je Repajić život mladića spasao 23. avgusta, a samo šest dana ranije, odnosno 17. avgusta, postao je otac – dobio je sinčića.

