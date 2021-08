Nagodbom do slobode: Koliko “vrijedi” smrt osamnaestogodišnje Anide Torlo

Piše: Predrag Blagovčanin

Osamnaestogodišnja djevojka Anida Torlo nekoliko dana nakon proslave osamnaestog rođendana osjetila je mučninu u stomaku. Na inicijativu njenog oca Nedima Torle odlaze u hitnu pomoć u Čapljini gdje joj je ustanovljen povišen nivo šećera u krvi i preporuka za nastavak liječenje u ambulanti u naselju Gubavica.

Nakon povratka iz Čapljine i pogoršanja stanja odlaze u ambulantu u Gubavici odakle ih doktorica na nagovor medicinske sestre šalje na dalje pretrage u kantonalnu bolnicu “Dr. Safet Mujić” u Mostaru.

Prema riječima Nedima Torle njegova kćerka je bila u toliko lošem stanju da su je u bolnicu uveli uz pomoć invalidskih kolica.

„Ona je bila u toliko lošem stanju da, kad ju je vidjela medicinska sestra, donijela joj je kolica da uđe u bolnicu. Ja sam je na kolicima odvezao kod dr. Ibre Obradovića. Upoznao sam ga šta je bilo i rekao mu da ima sad šećer na šta mi je on rekao da nema veze što ima šećer i da se to može pojaviti ako ima gripu ili ako se prehladila i da on varira.“

Dr. Ibro Obradović je konstatovao da ima gripu i da nema potrebe za panikom te da bi trebali da se vrate u ambulantu u Gubavici kako bi primila još jednu infuziju.

„Trebao je i on da joj da još jednu infuziju i ja sam ga pitao hoćemo li ovdje da joj da, on nije želio nego je insistirao da se vrati na Gubavicu. Nakon toga je nastalo ubjeđivanje zašto da je vraćam na Gubavicu kad je takvog stanja i kad sam došao u bolnicu. Rekao mi je da ne paničim i da je to obična gripa i onda joj je stavio masku na lice. Rekao mi je da je to obična gripa i da će dati neke tablete i da treba da primi još tri infuzije kroz naredna tri dana.“

Nakon ubjeđivanja sa dr. Obradovićem o stanju njegove kćerke i na preporuku medicinskog osoblja bolnice “Dr. Safet Mujić”, Nedim Torlo zajedno sa Anidom Torlo vraća se opet u ambulantu u naselju Gubavica kako bi mogla primiti infuziju.

„Nakon što su joj jedva dali infuziju, jer nisu mogli pronaći venu, ja kupujem neke tablete i odlazimo kući. Obzirom da nije bila dobro, žena i ja smo se dogovorili da spavamo s njom i da dežuramo. Ja sam zaspao jedno pola sata i žena me budi i govori – ona krkolja. Ja sam joj digao glavu i iz nje je izašlo nešto crno. Zovemo hitnu i opet u južni logor.“

Po ponovnom dolasku u bolnicu „Dr. Safet Mujić“, Nedimu Torli je saopšteno da mu je kćerka preminula.

Kako dijete može umrijeti za 12 sati od gripe

Kako Torlo navodi, nakon što su mu saopštili da mu je kćerka umrla pitali su ga o načinu transporta tijela njegove kćerke.

„Nakon što sam došao kući i razmislio, nije mi bilo jasno kako dijete koje je zdravo i koje nikad nije imalo zdravstvenih problema može umrijeti od gripe za 12 ili 13 sati. Iz tog razloga sam tražio obdukciju.“

Nakon obdukcije koja je izvršena od JU Zavoda za sudsku medicinu RS-a i Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevu utvrđeno je da je Anida Torlo preminula usljed hemoragičnog zapaljenja gušterače.

Po službenoj dužnosti Tužilaštvo HNK 14.12.2020. godine podiže optužnicu protiv dr. Ibre Obradovića za Teško kazneno djelo protiv zdravlja ljudi u vezi kaznenog djela Nesavjesnog liječenja. Prema navodima Nedima Torle, dr. Obradović u toku sudskog postupka otkazuje punomoć prvobitnim advokatu i angažuje advokatski ured Josipa Muselimovića.

Nedugo nakon početka procesa u junu 2021. godine advokat Ibre Obradovića, Josip Muselimović i tužilac kantonalnog Tužilaštva HNK Spomenko Jukić postižu nagodbu o priznanju krivnje kojom je Obradović priznao krivnju za teško kazneno djelo i u vezi Nesavjesnog liječenja te time prihvaća kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.

Kao olakotne okolnosti pri izricanju kazne, sudija Dominik Krasić u obzir je uzeo činjenicu da Ibro Obradović nije ranije osuđivan, da je obiteljski čovjek, otac jednog maloljetnog djeteta te da iskreno i potpuno priznaje krivnju.

Nedim Torlo ističe da njegovu porodicu dr. Ibro Obradović nije kontaktirao niti je pokušao na bilo koji način da uspostavi kontakt s njima. Naglašava da kao oštećenu stranu u ovom postupku njih niko nije kontaktirao prilikom nagodbe.

„Taj čovjek nije nas pozvao na telefon, nije došao na dženazu nije ništa uradio kako bi se pokajao. On, njegov advokat i tužilac su sjeli i nagodili se. Dobio je kaznu od godinu dana koju će, kako su mi moji advokati rekli, moći platiti i kao da se ništa nije dogodilo. To je kao na Tepi u Mostaru, ti ćeš meni ovo ja ću tebi ono i to je završeno.“

Podsjećamo, Zakoni Bosne i Hercegovine omogućavaju osuđenicima da zatvorske kazne do godinu dana otkupe po cijeni od 100 KM po jednom danu. Drugim riječima dr. Ibro Obradović ukoliko uplati cca. 36 000 KM neće provesti ni jedan dan izdržavanja zatvorske kazne.

Opšta amnezija: Nismo upoznati sa slučajem

U periodu dok je protiv dr. Ibre Obradovića vođena zvanična istraga Tužilaštva HNK kao i proces pred nadležnim sudom, on je obavljao svoje dnevne zadatke na poziciji šefa Službe za interne bolesti pri JU „Dr. Safet Mujić“ u Mostaru. Prema informacijama portala tačno.net zbog propusta, dr. Obradović nije sankcionisan internim procedurama javne zdravstvene institucije u kojoj je zaposlen.

Kako su nas informisali iz bolnice „Dr. Safet Mujić“ ova institucija nije upoznata sa presudom dr. Ibri Obradoviću te su naglasili da protiv njega nije bilo pritužbi na dosadašnji rad. piše “Tačno“.

Direktor bolnice Zlatko Guzin, nekadašnji kandidat za gradonačelnika Mostara nije želio odgovoriti na naša pitanja o statusu dr. Ibre Obradovića. Nakon što smo mu poslali pitanja na email prestao je odgovarati na naše telefonske pozive.

Ljekarsku praksu, osim u bolnici “Dr. Safet Mujić”, dr. Ibro Obradović obavlja i u vlastitoj privatnoj internističkoj ordinaciji u Mostaru.

Iz Ljekarske komore HNK na čijem se čelu nalazi uposlenik JU „Dr. Safet Mujić“ prim. dr. Mehmed Haznadar, ističu da je komora nadležna za rješavanje pristiglih, uredno podnijetih, žalbi od strane pacijenata. Konkretno što se tiče presude dr. Ibri Obradoviću, kako su naglasili, Ljekarskoj komori nije stigla žalba za ovaj slučaj.

„Kada je u pitanju presuda Općinskog suda u Mostaru vezana za dr. Ibru Obradovića, ističemo da Komori nije dostavljena žalba vezana za ovaj slučaj. Također od mjerodavnih institucija nismo dobili obavijest o preispitivanju ili oduzimanju Odobrenja za samostalan rad dr. Obradoviću. Nakon okončanja postupka, a po službenom zahtjevu nadležnog organa, Komora će u skladu sa svojim aktima pristupiti rješavanju navedenog pitanja.“

Iz Ljekarske komore HNK ističu da dosad nisu zabilježene teže povrede radne discipline, te da nisu pokretali postupak vezan za oduzimanje licence.

Može li se dijete kupiti novcem?

Sudija Dominik Krasić oštećenima, u ovom slučaju roditelje Anide Torlo, uputio je parnicu radi ostvarivanja imovinsko pravnog zahtjeva, preciznije – privatne tužbe za odštetu prema bolnici “Dr. Safet Mujić”.

Prema praksi sudova u Bosni i Hercegovini odštetni zahtjevi u ovakvom slučaju iznose 40.000 KM za roditelje. Nedim Torlo ističe da ima osjećaj da je kompletan postupak vođen zbog novca. Naglašava da on i njegova porodica ne traže novčana sredstva nego adekvatnu kaznu za dr. Ibru Obradovića.

„Ovdje se sve vrti oko novca, ali ovo nije pitanje novca. Može li mi iko kupiti dijete sa tim novcem. Ne može se dijete kupiti. Mi tražimo pravdu. Jel’ pravda da platiš godinu dana zatvora i nastaviš raditi kao da se ništa nije dogodilo. To se nama dogodilo. Jel’ to treba Tužilaštvo i sud da ispune neke svoje godišnje planove i kažu to je to. Čovjeka koji ukrade metar drva da mu porodica preživi osude na 6 mjeseci zatvora i šta imamo pričati o pravdi.“.

Nermina Torlo, majka Anide Torlo, smatra da je u ovakvom pravosudnom sistemu nemoguće očekivati pravdu.

„Dok god je ovakav zakon dok god su nam ovakve sudije i tužioci, ovakve stvari će se dešavati. Danas nama sutra ne daj bože nekome drugom. Ja bih samo poručila svima da ne šute.“

Dr. Ibro Obradović nije odgovarao na naše pozive za razgovor. Do objave ovog teksta nije došao odgovor iz Tužilaštva HN kantona na pitanja o procesu nagodbe u slučaju Anide Torlo.

