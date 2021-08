Bukte požari u Hercegovini, Dodik ne da saglasnost za angažovanje helikoptera

No komplicirane procedure, nedostatak političke volje, ugrožavaju brojne endemične vrste biljnog i životinjskog svijeta. Tako bi nedostatak političke volje mogao uzrokovati daleko veće nevolje.

Snimci, ali ne i gašenje iz zraka. Nepristupačan teren, blizina dalekovoda ali i političke opstrukcije razlog su zbog kojeg i ovaj požar nije gašen po hitnom postupku, koji je inače vrlo komplikovan.

“Iz Operativnog centra Jablanica stigao je zahtjev za pomoć gašenja požara iz helikoptera OS BiH i taj zahtjev je FUCZ uputila prema Ministarstvu sigurnosti, a MS dalje prosljeđuje zahtjev prema Predsjedništvu BiH i na kraju Predsjedništvo potpisuje i ustvari odobrava ili ne odobrava taj zahtjev“, kazala nam je Majda Kovač, glasnogovornica FUCZ-a.

Lokalno vatrogasno društvo u Jablanici ističe da imaju dovoljno opreme i ljudstva za gašenje sa tla, ali da su u ovakvim situacijama nemoćni.

“Mislim da bi trebalo pojednostaviti te procedure da praktično predstavnik CZ ili vatrogastva ima toliko povjerenje kada on da signal da to ide vrlo brzo, efikasno da ne dolazi do širenja požara jer je kasnije puno teže ugasiti nego u prvim momentima“, izjavio je Omer Nezirić, pomoćnik načelnika CZ Jablanica.

Ovo je samo jedno od osamdeset letova iznad požarišta između Trebinja i Bileće gdje djeluju pripadnici Helikopterskog servisa RS. Posjeduju jedan helikopter za gašenje požara i jedan za medicinske evakuacije. U planu je bila i nabavka novog helikoptera, ali su sredstva tokom pandemije preusmjerena prema zdravstvenom sektoru.

“Požar mogu reći da je pod kontrolom, znači nisu pod prijetnjom ni objekti ni ljudi, ostalo je još sporadičnih, mjestimičnih požara koji nisu prijetnja i mogu se gasiti jer nemaju kapacitet da naprave neku veću štetu“, kazao je Zorislav Jovanović, Odjeljenje za letačke operacije Helikopterskog servisa RS.

“Zadnja tri dana smo na području Hercegovine, i u samo ta tri dana koliko imam informacije, mislim da smo izbacili negdje oko osamdeset tona vode. Često smo imali i ranije, pogotovo za medicinske evakuacije i situacije gdje je tražena pomoć od strane Federacije i rukovodstva RS, od koje mi dobijamo saglasnost, je uvijek imalo razumijevanja i reagovali smo, ako nismo angažovani na području RS, rado izađemo u susret“, kazao je Boban Kusturović, Helikopterski servis RS.

Ali ne i ovaj put. Za požare u Stocu i Tomislav gradu, kao i ovaj u Jablanici, član Predsjedništva BiH Milorad Dodik nije dao saglasnost za korištenje helikoptera OS BiH. Zbog toga je predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić pomoć zatražio od NATO-a i EUFOR-a. Dok pomoć ne stigne, požar u Jablanici prijeti širenju na magistralni put M17.

Požar prijeti brojnim endemičnim vrstama među kojima i bor munika, a kako nam je rečeno u regionu gdje je aktuelan požar, nalaze se i brojni strujni dalekovodi koji itekako otežavaju gašenje požara bilo da je riječ o gašenju sa tla ili iz zraka, piše “N1“.

