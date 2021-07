Sestre Alise Mutap poručile: “U svojoj izjavi, Muriz Memić pominje i laže da se desilo nešto, nekim našim bivšim partnerima, nekad…”

Neka oni razmisle kako je nama bez Dženana. Šta bi bilo za ovih punih pet godina da moj sin živ. Imao bi svoju porodicu. Neka razmisle te njene sestre šta se desilo i njihovim bivšim momcima. Mi se ne osvrćemo na njih. Ja idem do kraja svojim pravcem. Njihov advokat Goran Dragović je rekao da će napraviti proteste ako joj produže pritvor, evo čekamo te proteste. Ja ću napraviti proteste kada ja to budem želio i bit će to 20. po redu. Ne mogu oni na mene utjecati da li ću protestirati ili neću – rekao je danas Memić.

Nedugo nakon ovoga, na e-mail adresu portala “Source” stigao je demantij od strane Berine i Aldijane, sestara Alise Mutap – Ramić. Njihov demantij, odnosno reakciju, prenosimo u cjelosti:

“U svojoj izjavi, Muriz Memić pominje, insinuira, laže, da se desilo NEŠTO, NEKIM našim bivšim partnerima, NEKAD. Naravno, postavlja se pitanje šta se desilo, kome i kada se nekom nešto desilo?

Muriz Memić u svom stilu kao i do sada maltretira javnost svojim insinuacijama i lažima. A sve pomenuto će morati dokazivati na Sudu.

Stoga, pozivamo Muriza Memića da objelodani svoja saznanja, a vezana su za nas, Alisine sestre (kada, kome, šta i gdje) ili će kao i u slučaju svog sina, javnost držati u neizvjesnosti.

Ili pak, ovakvim iskonstruisanim (narodski rečeno mahalskim) lažima samo želi skrenuti pažnju s najbitnije činjenice, a to je ko je ubio Dženana Memića”, stoji u reakciji sestara Alise Mutap.

Facebook komentari