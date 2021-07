SIN (50) SI*OVAO MAJKU (83): Molila ga da je ubije, rekao joj da moraju da žive kao muž i žena

Stravičan slučaj potresao je stanovnike Ilijaša kada je policija dobila gnusnu prijavu da je A.R. (50) porijeklom iz Srebrenice si*ovao 83-godišnju majku.

Policija je odmah reagovala te je uhapsila osumnjičenog. Na tijelu nesretne žene nakon pregleda uočene su povrede, a njen povredni list dostavljen je postupajućem tužiocu, prenosi Srpskainfo.

Njemu je nakon održanog ročišta određen jednomesečni pritvor koji je u međuvremenu i produžen.

Kako nezvanično saznaje Avaz, on bi se uskoro trebao pred sudom izjasniti o krivici. U međuvremenu je zatraženo i njegovo psihijatrijsko vještačenje.

Starica je policajcima ispričala da se nemili događaj desio u noći između 3. i 4. aprila, kada je njen sin došao u njihovu porodičnu kuću u Ilijašu u kojoj zajedno žive. Pozvao ju je u spavaću sobu da o nečemu pričaju.

Navodno joj je kazao da trebaju živjeti kao muž i žena i da to “ni crna zemlja ne smije znati”.

Starica se uplašila i odbila da ide u sobu, na šta joj je pohotni sin prišao te je prenio na bračni krevet u njenu sobu.

– Hajde, skidaj se – uslijedila je sinovljeva naredba, što je ona odbila uraditi.

Mnogo jači od svoje, 30 godina starije majke, počeo ju je grubo dirati po prsima, dok ga je starica plačući molila da prestane, pokušavajući ga odgurati od sebe.

Njega to nije zaustavilo, već je skinuo pantalone i strgnuo odjeću s majke. Žena je počela preklinjati, govoreći mu da je ubije, ali da joj to ne radi. Ni to ga nije zaustavilo, već joj je prekrio rukom usta i si*ovao je. Fizički slabija, starica se nije uspjela odbraniti.

Facebook komentari