Mučan slučaj silovanja i smrti curice razbjesnio Austriju. Priča je zastrašujuća

Prije tjedan dana, u subotu, pronađeno je tijelo 13-godišnje djevojčice u parku u središtu Beča, da bi ovaj ponedjeljak policija uhitila dva mladića u dobi od 16 i 18 godina koje se sumnjiči za ubojstvo i silovanje.

Roditelji ubijene i silovane djevojčice javili su se u nedjelju i identificirali je. Tako je javnosti postalo poznato da se zove Leonie. Istraga se nastavila tijekom tjedna, a ovih dana policija je pribavila nove detalje strašnog zločina.

Šef javne sigurnosti: Osumnjičeni su Afganistanci

Franz Ruf, glavni direktor za javnu sigurnost, potvrdio je jučer u Beču da je policija u srijedu navečer uhitila i trećeg osumnjičenog da je sudjelovao u silovanju i ubojstvu 13-godišnje Leonie.

“Radi se o 23-godišnjem državljaninu Afganistana, koji je od 2015. u Austriji u svojstvu tražitelja azila, inače već poznatog policiji zbog delikata s drogom”, rekao je Ruf, prenosi Fenix-Magazin.

I prva dva osumnjičena i uhićena su Afganistanci.

Za strašni zločin osumnjičen je i četvrti akter za kojim je raspisana tjeralica. Istražitelji zasad smatraju da su u silovanju i ubojstvu sudjelovale najmanje četiri osobe.

Ruf nije htio otkriti više detalja zbog istrage koja je u tijeku. No austrijski mediji pišu da policija sumnja u grupno silovanje.

Točan uzrok smrti još nije poznat, a državno tužiteljstvo Austrije izdalo je nalog da se izvrši obdukcija, kao i toksikološko i molekularno-genetičko vještačenje.

Trojica osumnjičenih u istražnom zatvoru, za četvrtim raspisana tjeralica

“Istraga ide punom parom”, istaknuo je Ruf koji je potom javnosti predstavio statističke podatke o kaznenim djelima koja su počinili domaći kriminalci, kao i onih koji su u Austriju došli.

“Brojke ukazuju na snažnu prisutnost počinjenih kaznenih djela, prije svega izbjeglica iz Afganistana”, izjavio je Ruf, šef javne sigurnosti te svoju izjavu potkrijepio podacima kako je na 100 tisuća domaćih stanovnika 883 kaznenih djela koje su počinili austrijski državljani, a čak njih 4000 Afganistanci. Istaknuo je pritom da je većina tih kaznenih djela povezana sa seksualnim deliktima.

Ruf je potvrdio da se u istražnom zatvoru nalaze troje osumnjičenih za ubojstvo i silovanje 13-godišnje Leonie. Dvojac, 16-godišnjak i 18-godišnjak uhićeni su u ponedjeljak u Beču, dok je treći osumnjičeni uhićen u srijedu navečer na stanici bečke podzemne željeznice Michelbeuern u Alsergrundu.

Iako policija daje vrlo šture informacije o istrazi zbog činjenice da je ona još uvijek u tijeku, austrijski mediji, a među njima i nacionalna novinska agencija APA, u petak pišu da se Leonie navodno u petak u Beču našla s osumnjičenim 16-godišnjim Afganistancem i s njim bila negdje do oko 2 sata ujutro na bečkom Donaukanalu, mjestu gdje se okupljaju i zabavljaju mladi.

Nakon toga, navodno ga je pratila do stana drugoosumnjičenog, 18-godišnjeg Afganistanca, u koji je naknadno došao i trećeosumnjičeni, 23-godišnji Afganistanac, policiji otprije poznat po trgovini drogom. 23-godišnjak je navodno u stan donio drogu kojom je potom Leonie drogirana. Sumnja se u ecstasy.

Gotovo svi mediji navode da iz pouzdanih izvora saznaju da su Leonie “prvo silovale najmanje dvije osobe”, prije nego li je zvjerski ubijena prošle subote oko sedam sati ujutro” te “kao smeće ostavljena prislonjena na stablo” na zelenoj površini u blizini ulice Viktor Klapan u bečkom stambenom okrugu Donaustadt, gdje su je pronašli slučajni prolaznici.

Policija medijske navode nije službeno potvrdila jer je istraga u tijeku, kao i lov na četvrtoosumnjičenog koji je u bijegu.

Ministrica za EU i ustav: To je bio barbarski čin koji mora imati odgovarajuće posljedice

U isto vrijeme kada i Franz Ruf, šef javne sigurnosti Austrije, pred medije je izašla i ministrica za Europsku uniju i ustav Karoline Edtstadler.

Ona je izrazila suosjećanje povodom smrti Leonie njezinim roditeljima i učenicima srednje škole u donjoaustrijskom gradu Tullnu koju je pohodila prije nego je ubijena. Potom je upozorila da je “onaj tko traži zaštitu u Austriji dužan poštivati njene vrijednosti i zakone”.

“U protivnom, tko to ne želi učiniti, nema što tražiti u našoj zemlji”, poručila je Edtstadler.

“To je bio barbarski čin koji mora imati odgovarajuće posljedice”, istaknula je.

Roditelji shrvani, ali kažu da je Leonie bila problematičnog ponašanja

Jučer su se nakon svega u medijima oglasili i roditelji ubijene i silovane Leonie.

Uz prisustvo odvjetnika Floriana Höllwartha u intervjuu za heute.at otvoreno su progovorili o zločinu. Kazali su medijima da su s Leonie često imali problema, pa su prije godinu dana kontaktirali i Ured za pomoć mladima, a njihova kći je neko vrijeme čak bila i u kriznom centru.

Odlazila je od kuće četiri puta, a roditelji su svaki put zvali policiju. Četvrti put se nije vratila kući.

“Bila je vani s najboljom prijateljicom i kući se trebala vratiti u 21 sat”, prepričava Melanie, majka 13-godišnje Leonie, što se događalo te kobne noći s 25. na 26. lipnja.

Majka je kazala da su samo tjedan dana ranije imali svađu oko termina povratka kući iz noćnog izlaska njezine kćeri.

“Rekla sam da bih mogla biti stroža. Poslala sam joj WhatsApp poruku. Pitala je može li doći do 22 sata, pristala sam. Kad se Leonie nije vratila kući, pitala sam je ponovno putem WhatsAppa: ‘Ideš li kući?’. Leonie je odgovorila ‘Ne!’ . Bila je to posljednja poruka”, prepričava majka, inače medicinska sestra.

Idućeg jutra roditelji su doznali da je Leonina najbolja prijateljica došla kući prije ponoći, ali bez Leonie.

“Često ležim na sofi i ne mogu disati. Suprug i ja jedva jedemo”

Roditelji kažu da su tada o tome obavijestili policiju, a poslijepodne tog dana čitali su u medijima o tijelu pronađenom u Beču.

“Pomislila sam na prijateljicu svoje najstarije kćeri jer su mediji pisali kako žrtva ima 18 godina. Nisam uopće pomislila da bi to mogla biti Leonie. No, kad su objavili opis pronađene djevojke, pojavila mi se užasna sumnja. Prije svega po prepoznatljivoj boji očiju i džempera, hlača i Nike tenisica. Odmah sam nazvala policiju i histerično viknula na jadnog policajca da odmah usporedi slike. Javio mi se Bečki državni ured kriminalističke policije. Zvali su me da dođem identificirati tijelo, ali nisam mogla. Naposljetku su to učinila njezina braća”, prepričava Melanie, majka ubijene Leonie.

Majka 13-godišnje Leonie otkriva da se čula s prijateljicom svoje kćeri koja je s njom bila u subotu oko 14 sati te da joj je ona kazala da je s njom mladi stranac, vjerojatno šesnaestogodišnjak. Prijateljica Leonie nije ništa loše pomislila te je kazala da bi upozorila Leoninu majku da je to bio stariji muškarac.

“Često ležim na sofi i ne mogu disati. Suprug i ja jedva jedemo. Dobila sam infuziju i uzela bolovanje. Spavamo najviše sat vremena i kad se probudim, sve nema smisla”, govori majka ubijene djevojčice, pa nastavlja:

“Naša druga kći ide u Leoninu školu i gleda svijeće i cvijeće. Također provjerava spomen-obilježje u dunavskom gradu. Samo je danas Leonina fotografija, koju smo vidjeli ispred drveta na kojem je pronađena, nestala. Najmlađi sin želi mir i tišinu. A mi ne želimo da se s nama razgovara na ulici, zato ne izlazimo. Moja kći je vjerovala 16-godišnjaku i to joj je bila smrtna kazna”, dodaje.

Melanie kaže da sada osjeća sve veću ljutnju.

“Ljutnja je sada sve jača. Zašto je taj mladić još uvijek bio u zemlji unatoč ranijim zločinima? Gdje je bila politika? Zašto nije deportiran?” pita se majka ubijene djevojčice, ali samu sebe ohrabruje zbog troje djece koje još ima:

“Čim to bude moguće, obitelj će pratiti Leonie na njezinom posljednjem putu. Moja voljena Leonie oprostit će se od ovog svijeta u bijelom lijesu s bijelim i crvenim cvjetovima. Tijelo će kremirati, a njezinu urnu ćemo staviti kući tako da uvijek bude s nama”, zaključuje.

Kancelar Kurz zatražio da se čuje s obitelji. Otac ubijene Leonie: Nismo je mogli okovati u lance

U petak je odvjetnik ožalošćene obitelji Florin Höllwarth potvrdio da se kancelar Sebastian Kurz htio javiti obitelji. Kurz se odmah nakon prve vijesti o pronađenom tijelu u Beču javio i izrazio najdublje suosjećanje obitelji ubijene djevojke. Istaknuo je da je “bijesan i duboko pogođen groznim zločinom”, nazvavši ga “barbarskim činom”.

Austrijski list Heute je u petak razgovarao i s Leoninim ocem, Hannesom W. (39), inače pomoćnikom u hitnoj sanitetskoj službi.

“Mi nismo naše dijete mogli okovati u lance. Ona je bila buntovnica i radila je ono što ju je veselio. Jednostavno, bila je slobodan duh”, kazao je otac ubijene djevojčice.

