KOLIKA KAZNA JE MOGUĆA ZA ALISU MUTAP, AKO SE DOKAŽE DA NIJE IMALA AMNEZIJU?

Dženanovom ocu Murizu Memiću ni danas nije jasno kako je mogla sve ovo vrijeme šutjeti o tome šta se ustvari desilo kobne noći.

On tvrdi da je sada istraga krenula u pravom pravcu, da Tužilaštvo BiH radi svoj posao, da je sve više svjedoka uključeno u cjelokupan slučaj i da se kockice polako slažu. Međutim, ono što ga je najviše zaboljelo jeste što on zna ko je ubio Dženana Memića, ali čeka da jednostavno cijeli proces to i dokaže.

– Ja znam imena. To mi je nekako najteže, što moram prešutjeti. Ali biće saopšteno javnosti. Upustio sam se u ovo, traje već pet godina i četiri mjeseca. Idemo pravno, a ja sam rekao da ću pravdu preuzeti u svoje ruke. To neka shvati kako god ko hoće, ali morate shvatiti da ja neću stati. Predmet je obiman. Od jednog saslušanog svjedoka pojave se još tri. Zato to traje ovako dugo, ali evo konačno, Alisa je uhapšena, bila je na licu mjesta rame uz rame sa Dženanom, istakao je Muriz Memić.

Za O kanal govorio je advokat porodice Memić Ifet Feraget.

On je rekao da sada sve ide onako kako treba, u pravcu u kojem se očekivalo, ali je također i rekao da je pravda spora, ali dostižna, i da je on od početka vjerovao u cjelokupan slučaj i dokaze koje je prikupio zajedno sa porodicom Memić i prijateljima. Upitan je kolika je kazna moguća za Alisu, ukoliko se sve dokaže. Rekao je da je rano o tome pričati, ali ukoliko se sve dokaže, čak i do 45 godina.

– Očigledno je da postoji čitav niz okolnosti, a to su materijalni dokazi koji govore da njene izjave koje je do sada davala nisu bile u skladu sa onim što proizilazi iz materijalnih dokaza. Ja sam već više puta rekao, ovo je samo potvrda onoga što je glavna državna tužiteljica Gordana Tadić najavila, a to je da se u ovom predmetu vodi aktivna i intenzivna istraga i vidimo da je tako, navodi Feraget.

