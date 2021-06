Šta je prethodilo paljenju kafića u Mostaru: Policiji prijavljeno i aktiviranje bombe

U mostarskoj policiji tragaju za dvojicom muškaraca koji su, sudeći prema snimcima nadzornih kamera, namjerno benzinom zapalili kafić „Forza“ u Fejićevoj ulici.

Tako se na snimku koji je objavio naš portal vidi da jedan muškarac nosi kanister, dok je drugom vatra, dok su bježali, zahvatila patiku.

S lica mjesta su izuzeti tragovi, koji će biti poslani na vještačenje, a uviđaju su prisustvovali i vještaci protupožarne struke.

U policiji su prilično „zakopčani“ u vezi istrage ovog slučaja. No, svega 40 minuta ranije, kako nam je neslužbeno potvrđeno, policiji je prijavljeno da je u ulici Put za Uborak aktivirana nepoznata eksplozivna To je policiji prijavljeno u 3:45 sati, a naprava i to, najvjerovatnije, bomba je bačena ispred jedne porodične kuće, usljed čega je oštećena fasada i jedno vozilo.

Požar u Fejićevoj ulici je, podsjetimo, prijavljen u 4:20 sati, a špekulira se kako se na meti našao pogrešan kafić.

Osim kafića, koji je, praktično, u potpunosti izgorio, oštećena su četiri poslovna prostora. Velika materijalna šteta je prouzročena na dva stana iznad ugostiteljskog objekta,piše Avaz

