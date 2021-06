Kolektivna dženaza za pet žrtava: Idriz dobio ime po djedu koji je ubijen u Zvorniku

U Memorijalnom šehidskom kompleksu Gornja Kalesija danas je klanjana dženaza za pet žrtava s područja Opštine Zvornik koje su u proljeće i ljeto 1992. godine ubili pripadnici Vojske i MUP-a Republike Srpske, prenosi Anadolu Agency (AA).

Vječni smiraj su pronašli: Bahrija Dautović, Idriz Dautović, Avdija Muratović, Derviša Rahmanović i Mejruša Šahbegović.

Samira Dautović – Kabarić je klanjala dženazu ocu Idrizu koji je ubijen 1992. godine. Posljednji put je bila u njegovom krilu prije nego što su ga zločinci odveli u smrt. Samira danas ima četiri sina, a jedan od njih nosi ime Idriz po djedu koji je ubijen.

“Prošle godine u februaru su mi javili da je pronađen i nisu ga mogli ukopati zbog korone. Evo dočekala sam momenat. Hvala Allahu da moja djeca znaju, imam četiri sina, najstariji sin se zove Idriz po djedu“, kazala je Samira Dautović – Kabarić, koja ističe kako je njen otac 20 godina bio sahranjen pod drugim imenom, a da je naknadnom DNK-a analizom utvrđen pravi identitet.

Ahmet Grahić, predsjednik Udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica Opštine Zvornik, ističe da je do sada vječni smiraj pronašlo 787 žrtava zločina, ali da se za još nekoliko stotina traga i 30 godina poslije počinjenog zločina. Ističe kako proces ekshumacije i identifikacije tijela ide presporo.

“Što se tiče procesuiranja ja jednostavno odmah dobijem neko gušenje kada samo na to pomislim i kada se pomene. Do 2003. godine su istražne sudije radile dokaze o počinjenim zločinima i tako dalje. Uspostavom Tužilaštva BiH od 2003. godine bilo je da nemaju dovoljno kadra, nemaju dovoljno resursa, nemaju dovoljno opreme, nisu im osposobljeni ljudi koji mogu raditi na predmetima ratnog zločina i tako da se to odugovlačilo“, kaže Grahić.

Staša Zajević i “Žene u crnom“ odale su počast žrtvama zločina u Zvorniku. Zajević navodi kako su prisustvovale na nekim od suđenjima koja su se vodila pred srbijanskim pravosudnim organima.

“Dolazim iz države u kojoj su na djelu potpuno poricanje i potpuna nekažnjivost na svim nivoima krivično-pravno, političkog i moralnog, i to se izražava svakodnevno. I ovo suđenje koje bilo, koje smo mi pratili, je završeno jednom sramnom i jednom ciničnom i uvredljivom osudom za žrtve “, kazala je Zajević.

