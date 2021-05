“Daj Bože da je moj Dženan imao pištolj, pa da ga je i iskoristio, možda danas ne bih čekala pravdu za brata, već brata da dođe kući s posla”

Saopćenje porodice Mutap prenosimo u cjelosti:

“Imajući u vidu da je prekjučer bio Svjetski dan slobode medija, a imajući u vidu našu situaciju, odlučili smo da se na ovaj način pokušamo obratiti javnosti. Termin pokušamo koristimo svjesno, jer se već godinama nalazimo u situaciji u kojoj se o predmetu u koji smo nažalost uključeni nismo u mogućnosti oglašavati, jer je očito neprihvatljivo da se provjere navodi koji možda nisu u skladu sa onim što se isključivo objavljuje u javnosti, prenosi Avaz.

Obavještavamo javnost da smo podnijeli krivičnu prijavu protiv Muriza Memića nadležnom tužilaštvu, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Neprijavljivanje učinitelja krivičnog djela iz člana 345. stav 1. Krivičnog zakona FBIH.

Smatramo da je vrijeme da se navedeni ispita na te okolnosti, obzirom da u svojim medijskim obraćanjima tvrdi da Ljubo i Bekrija Seferović nisu počinioci inkriminisanog događaja, nego da on lično zna ko je počinilac inkriminisanog događaja u kojem Alisa Mutap teško povrijeđena. Imajući u vidu da se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna dugotrajnog zatvora (barem prema tvrdnjama prijavljenog), a da isti zna ko je počinilac (također prema sopstvenim tvrdnjama) ispunjeni su svi uslovi propisani članom 345. stav 1. KZ FBIH

Prije preko tri mjeseca od Tužilaštva BiH tražimo da oformi komisiju stranih vještaka kako bi ponovo vještačili Alisu Mutap i nadamo se da će Tužilaštvo BiH u skorije vrijeme i oformiti taj tim i donijeti naredbu o vještačenju. Ovo je nešto na čemu insistiramo da se uradi što hitnije, kako bi se svi bili u prilici uvjeriti u činjenicu da Alisa Mutap govori istinu. Ovu činjenicu je pokazalo i poligrafsko ispitivanje Alise Mutap, koja je u ovom trenutku spremna i da se isto ponovi.

Predlažemo da, kada se već preispituju okolnosti događaja koji tek treba biti suđen pred Vrhovnim sudom FBIH, da policijski organi ispitaju Muriza Memića na okolnosti zbog kojih je svom sinu još 2015. godine, i to prije nego što se počeo zabavljati sa Alisom Mutap, poklonio pištolj (slika i tekst u prilogu), kao i da se ustanovi gdje je taj pištolj, obzirom da je u noći 8.2.2016. godine kod njega pronađen i izuzet drugi pištolj, marke ČŽ 6.35 sa okvirom i tri metka (slika zabilješke objavljena u Dnevnom Avazu u prilogu). Zahtjevamo da se utvrdi da li je poklonjeni pištolj možda sada u rukama nekog drugog djeteta.

Obzirom da smo od strane porodice Memić u javnosti okarakterisani kao porodica iz kriminalnog miljea, želimo javnost obavjestiti da prilikom pretresa naših objekata nije pronađeno nikakvo ilegalno ili legalno oružje, a nije nam ni u praksi da djeci ili bilo kome drugom poklanjamo oružje. Mi svojoj djeci kupujemo knjige i slatkiše.

Zapisnik o saslušanju Ljube Seferovića

Također želimo informisati javnost da se Zijad Mutap sumnjiči u istrazi Tužilaštva BiH, da je zajedno sa Murizom Memićem nudio novac za vozilo za koje su smatrali da je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u noći 8.2.2016.godine. Postavlja se pitanje zašto je samo Zijad Mutap u pritvoru, a Muriz Memić na slobodi. Da li je pravda ista za sve? Ili je možda i Alisa trebala umrijeti da bi ‘pravda Muriza Memića’ bila zadovoljena?

Ono što je evidentni problem je da je zaista istina da ni povrede utvrđene kod Đenana Memića ni kod Alise Mutap ne odgovaraju SAMO saobraćajnoj nesreći. Povrede zadokumentovane kod oboje odgovaraju činjeničnom opisu osnova sumnje na koji je saslušan i koje događaje je u cijelosti priznao Ljubo Seferović: udarac autom u dva pješaka, nakon čega izlazi iz auta i oboma nanosi povrede tupim predmetom. Zaista nije jasno zašto drugi dio inkriminacije nije našao svoje mjesto u Optužnici, ali to vjerovatno jedini zna postupajući tužilac. U prilogu se nalazi cjelokupni zapisnik o saslušanju Ljube Seferovića, iz kojeg se to jasno vidi.

Također, ističemo da u pravosuđu i policijskim organima BiH rade časni ljudi, koji nemaju motiv da prikrivaju bilo kakva krivična djela. Narušavanje ugleda cjelokupnog sistema narušava našu zemlju i onemogućuje napredak. Zloupotreba tragedije za samopromociju povezanu sa političkim napredovanjem predstavlja krajnje nepatriotski čin”, piše u saopćenju.

Za komentar o saopćenju, ali i podnošenju krivične prijave protiv Muriza Memića, te dijelu saopćenja u kojem se navodi da “prilikom pretresa naših objekata nije pronađeno nikakvo ilegalno ili legalno oružje, a nije nam ni u praksi da djeci ili bilo kome drugom poklanjamo oružje, mi svojoj djeci kupujemo knjige i slatkiše” smo pitali Arijanu Memić, sestru rahmetli Dženana Memića.

“Evo, možete li vi zamisliti našu situaciju? 5 godina mi molimo Alisu, molimo nadležne, da nam kažu istinu, i kada smo konačno svojim naporima došli do informacija, kada smo dokazali da smo u pravu, da Dženan nije stradao usljed saobraćajne nesreće, već da je u pitanju ubistvo i da su to ubistvo zataškavali i još uvijek zataskavaju od Mutapa preko policajaca do Tužilaštva KS – sada porodica Mutap podnosi krivičnu prijavu protiv mog oca“, kazala je Arijana na početku razgovora za Source.ba portal.

Dodala je da ih krivična prijava ne boli, već im samo dokazuje o kakvim je ljudima riječ.

“A uostalom, čisto pošto vidim da tu opciju nisu uzeli u obzir, odakle njima to da moj otac svoja saznanja nije već podjelio sa nadležnima? Što se tice Vašeg drugog pitanja, taj dio saopćenja mi je posebno degutantan. O porodici Mutap nemam ništa pozitivno reći, sve su o sebi sami rekli najkasnije ovim potezom. Ja ne želim ugrožavati istragu. A daj Bože da je moj Dženan imao pištolj, pa da ga je i iskoristio, mozda danas ne bih čekala pravdu za brata, već brata da dođe kući s posla“, rekla je Arijana.

Istakla je da vjeruju u Državnog tužilaštva, te da je konačno sve krenulo u pravom smjeru i da ih treba ih pustiti da rade svoj posao.

“Državnom tužilaštvu nisu potrebni savjeti porodice Mutap kako da vode istragu i koga da pozovu na ispitivanje. Svjesni su i Mutapi svega, zato sada i pokušavaju preusmjeriti pažnju na neke nebitne stvari. Neka tuže Dalidu Burzić koja je mom ocu i advokatu nase porodice rekla ‘nije on njega htio ubiti’. Dakle i Dalida Burzić zna ko je ubica“, zaključila je Arijana Memić.

