Advokat taksiste osumnjičenog za silovanje: Rekao mi je da on to nije učinio

Taksista kojeg je djevojka iz Sarajeva prijavila da ju je silovao u vikendici u Semizovcu, danas je u prisustvu svog branioca dao izjavu u MUP-u KS da se brani šutnjom.

Kako piše Dnevni avaz, pozivajući se na svoje izvore, on će sutra dati punu izjavu u prostorijama Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Osumnjičenog zastupa sarajevski advokat Aleksandar Remić.

– U privatnom razgovoru sa mnom prije nego što je dao izjavu u MUP-u, izjavio je da je šokiran što je lišen slobode jer on to krivično djelo nije počinio. Rekao je da ne zna zašto je lišen slobode i da se nada da će uskoro biti pušten, jer nije počinio to krivično djelo i nije mu jasno zbog čega je prijavljen od strane oštećene – kazao je advokat Remić za Dnevni avaz.

Taksista je danas predat u nadležnost Tužilaštva KS.

– Za osumnjičenog je određeno 24-satno zadržavanje, a nakon što ga u tom zakonskom roku ispita postupajući tužilac, odlučit će o daljim mjerama koje će biti poduzete – kazala je glasnogovornica Tužilaštva KS Azra Bavčić.

Podsjećamo, slučaj je sarajevskoj policiji prijavljen jučer ujutro, nakon čega je 25-godišnjak pronađen i uhapšen.

Prema navodima iz prijave, on je djevojku, koja ga je pozvala nakon druženja s drugaricama na Koševskom Brdu, odvezao u vikendicu u Semizovcu, gdje ju je, kako je navela u prijavi, prisilio na spolni odnos i tukao.

Istraga je u toku.

