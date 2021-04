Djevojka iz Velike Kladuše prijavila silovanje: Prenoćila kod prijateljice, ujutro u krevetu zatekla poznanika

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona provjeravaju navode iz prijave 19-godišnje djevojke iz Velike Kladuše o mogućem silovanju, potvrdio je za „Avaz“ Ale Šiljdedić , portparol MUP-a USK.

Djevojka je policiji u Velikoj Kladuši jutros prijavila kako misli da je silovana.

– Prema navodima iz njene izjave ona je prenoćila kod prijateljice koja joj je komšinica. S njima u kući bio je i 30-godišnji muškarac iz Velike Kladuše kojeg ona poznaje s kojim su sjedili. Ona je prespavala i kada se probudila u krevetu, on je bio kraj nje u postelji. Pitala ga je „šta radiš tu, a on joj rekao mi smo imali odnos“. Ona tvrdi da je spavala, da se ničeg ne sjeća i da je to bilo mimo njene volje – kazao nam je Šiljdedić.

Muškarac je na poziv došao u Policijsku stanicu i trenutno se njegova izjava uzima.

– Tužilac je naredio kriminalističku istragu, pregled i određena vještačenja te će se utvrđivati je li to istina. Prijava postoji i mi radimo po tome- rekao je Šiljdedić.

Provjeravaju se sve okolnosti, pa i mogućnost da je 19-godišnjakinja možda bila omamljena nekim sredstvom.

