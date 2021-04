Zabilježeni novi zemljotresi u Hrvatskoj, osjetilo se podrhtavanje tla i u BiH

No, podrhtavanje tla je zabilježeno i naknadnadno u Hrvatskoj, a osjetilo se i u BiH, 24 km od Velike Kladuše i 28 km od Cazina.

Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, prvi zemljotres dogodio se u 4.46 i magnituda mu je iznosila tri stepena.

Dubina je procijenjena na 10 kilometara, a epicentar mu je bio 118 kilometara južno od Splita.

Drugi potres zabilježen je u 6.35, a jačina mu je bila 2,3 stepena.

Dubina je bila na 20 kilometara, a epicentar 43 kilometra južno do Visa i 97 kilometara južno od Splita, piše “Radio Sarajevo“.

Felt #earthquake (#zemljotres) M2.6 strikes 24 km NE of Velika Kladuša (Bosnia & Herzegovina) 3 min ago. Please report to: https://t.co/lkQAG0Vke6 pic.twitter.com/dApYBmf7Om

— EMSC (@LastQuake) April 6, 2021