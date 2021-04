Oglasili se iz Šumarije: “Oni godišnje ukradu 10.000 maraka vrijednosti drveta, nismo mi uzeli dedi…”

Kako se pisalo, u Šibenici (Jajce, BiH) jučer su radnici Šumarije Jajce oduzeli nelegalno usječena drva od Sulje Halabe koji korača u desetoj deceniji, prenosi “Doznajemo“.

Evo šta pišu u “Saopštenju za javnost” iz Šumarije:

– Ovim putem želimo da obavijestimo javnost o tačnim informacijama i navodima vezanim za slučaj “Šibenica” a koji dostavljamo u prilogu.

Napominjemo da se povodom navedenog slučaja poduzimaju potrebne službene radnje, a o kojima će javnost biti blagovremeno obavještena.

“Nakon dužeg praćenja i dojave mještana uspjeli smo da upratimo da uposlenik Šumarije Jajce vrši besplavnu sječu tj. krađu drveta i kontinuirano vrši prodaju (po informacijama mještana Ređo Halaba – uposlenik Društva sa svojim sinovima godišnje otuđi cca 150 metara kvadratnih. (Lako je sračunati da je cijena te količine drveta oko 10.000 konvertibilnih maraka, op.prir.)

Dana 01.04.2021. nakon informacije sa terena upraćeno je da Ređo Halaba dovezao određenu količinu ogrijevnog drveta do kuće i priznao da je on to lično počinio. Netačna je informacija da se ogrijevom snabdjeva starac od 90 godina, kao što je netačna da se radi o maloj količini. Mala količina je ta koja je zatečena, a svakako da se radi o znatno većim količinama koje su bespavno posječene” – izjavio je upravnik Velid Mešić.

Podsjetimo, iz familije su tvrdili kako je devedesetogodišnji Suljo Halaba u ratu izgubio sina Rasima, a njegova familija se pita da li su zaslužili ovakav tretman nadležnih organa, da li su zaslužili da se na ovako brutalan način odnose prema slabijim od sebe? Dedo Suljo živi od minimalne penzija, dok primanja u šumariji prelaze vrijednost njegove 3-4 minimalne penzije.

Podsjećamo Vildan Hajić, direktor Šumsko-privrednog društva (ŠPD) “Srednjobosanske šume”, ima mjesečnu plaću u iznosu od 5.400 KM.

Ovo preduzeće je u državnom vlasništvu i nalazi se u Donjem Vakufu, u srednjoj Bosni. Pored redovne plaće, Hajić je u 2019. godini primio bonus u iznosu od 26.894 KM. U izvještaju Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, koji je nedavno objavljen, navedeno je kako je Nadzorni odbor poduzeća to ocijenio kao “nagradu za uspješno poslovanje u prethodnoj godini”.

O uspješnosti njihovih direktora pisali su brojni mediji, za ovom platom ne zaostaju puno ni upravnici šumarija po gradovima u kantonu.

Inače, nedavno je dedin drugi sin Senahadin Halaba dobio otkaz u Općoj bolnici Jajce, a familija je doživjela još jedan traumatski šok zbog 0,37 metara drva.

– Mnogi naši građani smatraju da nadležni organi trebaju da rade svoj posao i sve po zakonu, ali taj isti zakon treba sprovoditi ravnopravno pogotovo na “krupnim ribama” našeg posrnulog društva.

– Pogledajte sramotu i podjelite nek svi vide, dok u Jajcu se kradu šticari Šumarija od djeda koji je dao sina svog u ratu izuzimaju dvoja kolica drva – izjavio je unuk Emir za portal Crna-Hronika.

Facebook komentari