Izvor iz istrage tvrdi: “Zdravko je pucao na suprugu jer je htjela u Austriju”

Zdravko Milanović (67) iz Čardačana kod Laktaša pucao je na suprugu Nevenku (56) jer je bio ljut zato što je ona opet željela da ide u Austriju kod snahe, piše “Glas Srpske“. Naime, navodno je on to ispričao u policiji. Izvor blizak istrazi je kazao da je njegova supruga prije nekoliko dana bila kod snahe, a te večeri mu je rekla da želi opet da ide, zbog čega je izbila svađa.

– Njega je to razbjesnjelo, da li zbog ljubomore, ili čega već, ali je to dovelo do žustre rasprave tokom koje je on uzeo pušku koja je bila u hodniku i pucao na ženu – tvrdi izvor.

Milanoviću, koji je osumnjičen za pokušaj ubistva, juče je određen pritvor na zahtjev banjalučkog Okružnog tužilaštva zbog bojazni od uticaja na svjedoke i dokaze, kao i zbog bojazni od remećenja reda i mira.

Njegov branilac Zoran Jošić najavio je žalbu na odluku o pritvoru: “Dobro je što je sud odbio da mu odredi pritvor zbog bojazni od ponavljanja djela, ali smatram da nema osnova ni po drugim tačkama!”

Podsjetimo, osumnjičeni je u ponedjeljak oko 23 časa u njihovoj porodičnoj kući pucao u Čardačanima, pogodio suprugu Nevenku u grudi i teže je povrijedio. Žena je smještena u Univerzitetski klinički centar RS i za sada je stabilnog zdravstvenog stanja. Doznaje se da je Milanović nakon poziva upućenog policiji sjeo u automobil, otišao u policijsku stanicu Laktaši i predao se te im dao pušku.

– Patrola je nakon njegovog poziva upućena na lice mjesta i oni su se automobilom mimoišli. Policajci su u kući u sobi pronašli ranjenu Nevenku koja je davala znakove života te su odmah pozvali Hitnu pomoć, koja ju je brzo odvezla u bolnicu – rekao je izvor blizak istrazi.

Milanovići imaju dvojicu sinova, koji imaju kuću pored one gdje se dogodila pucnjava i takođe ništa nisu znali dok im policija nije pokucala na vrata. Kratko su naveli da je trebalo da idu da žive u Austriju te da su i ranije imali problema s ocem.

– Ništa od njega nismo tražili, samo da bude normalan – prokomentarisali su sinovi Milanovića.

ORUŽJE.

Milanović je bio lovac te je tako imao i pušku iz koje je, kako se sumnjiči, pucao u suprugu.

Policija je kod Zdravka Milovanovića pretresom kuće pronašla poluautomatsku i automatsku pušku te municiju. Navodno, on je na ispitivanju rekao da su oružje donijeli njegovi sinovi i da su ga oni sakrili u pomoćne objekte.

UPALIO TRAKTOR!?

Zdravko Milanović (67) iz Čardačana, koji je osumnjičen da je iz lovačke puške pokušao ubiti suprugu Nevenku (56), upalio je traktor i vozilo kako se ne bi čuo pucanj, tvrde mještani ovog sela. “Nismo čuli pucanj, samo smo vidjeli kako Nevenku unose u sanitetsko vozilo. Zdravko je, blago rečeno, problematičnog ponašanja. Sa pola sela nije pričao. Iz čista mira prođe pored vas i ne pozdravi vas, a već sutra se ponaša kao da ništa nije bilo – ispričali su ranije mještani u izjavi za banjalučke Nezavisne novine.

