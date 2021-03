Sarajlija: “Zaboravio sam novčanik na klupi. Vratio sam se nakon 20 min, šta mislite je li ga bilo?”

Jedan Sarajlija (puni identitet poznat redakciji) podijelio je svoje nešto drugačije, neugodnije iskustvo, prenosi portal “Doznajemo“.

LIJEPO VRIJEME. Slučaj se dogodio ovih dana u sarajevskom naselju Hrasno, u ulici Azize Šaćirbegović.

– Vani je bilo lijepo vrijeme i sjeo sam na jednu od klupa čekajući čovjeka s kojim sam dogovorio susret u blizini kako bih mu nešto dao. Neoprezno sam pored sebe na klupu spustio novčanik u kojem su se nalazili svi dokumenti (lična karta, vozačka dozvola, bankovna i kartica zdravstvenog osiguranja itd.) i novac u iznosu od oko 120 konvertibilnih maraka (preračunato, nešto više od 60 eura). Negdje u to vrijeme me je čovjek s kojim sam se trebao naći nazvao i ustao sam s klupe pritom zaboravivši na novčanik – prisjetio se ovaj 51-godišnjak.

PROCEDURA. Nastavio je o onome što se zatim dogodilo:

– Obavio sam kratki sastanak koji je trebalo obaviti i otišao do obližnjeg dućana. Nakon toga sam shvatio da sam zaboravio novčanik, sjetio sam se i gdje sam ga ostavio te žurno otišao do one iste klupe. Prošlo je 15, maksimalno 20 minuta. Novčanika, međutim, nije bilo – neko od prolaznika ga je uzeo!

Uslijedila je procedura telefonskog blokiranja bankovne kartice, kako bi se spriječila njena eventualna zloupotreba, te prijava policiji gubitka isprava.

PRONALAZAK. Novčanik je, na kraju, ipak pronađen – ali u njemu nije bilo novca!

Naime, građanin koji je prolazeći pored klupe isti pokupio i ispraznio ga od novca, odbacio je isti nekih par stotina metara dalje, u blizini ćevabdžinice «Zmaj» i tržnog centra «Robot». Tu ga je našla jedna djevojka i predala najbližem policajcu, koji radi na osiguranju obližnje zgrade u kojoj stanuje član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Policija je novčanik s dokumentima profesionalno vratila vlasniku, uz sačinjavanje službene zabilješke.

– Dobro je da su na kraju dokumenti i isprave opet kod mene, što je veliko olakšanje i izbjegavanje komplikacija oko ponovnog izdavanja istih. Hvala Bogu da je to tako. Ipak, odlučio sam podijeliti ovu priču kako bi građani bili oprezniji – zaključio je, prenosi “Doznajemo“.

