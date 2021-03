Zmaju od Šipova ukrali 15.000 eura i pretukli mu Dragoju

Ilija Grahovac poznatiji kao Zmaj od Šipova prijavio je policiji u Mrkonjić-Gradu da su nepoznate osobe 1. marta ove godine pretukle Dragoja Drocu, čovjeka koji radi na njegovom imanju cijeli svoj život.

Prema riječima Zmajevog advokata Duška Tomića, tri muškaraca su nanijela teške povrede Droci, te su Zmaju ukrali novac koji su pronašli u kući.

Iliju tipovali

– Odnijeli su 15. 000 eura, samo Zmaj ponosni neće da kaže, njega je sramota da opljačkaju Zmaja legendarnog. Ipak su mu odnijeli novac i on je to rekao meni kao svom advokatu. On je prodao stoku i veseljak je to negdje ćušnuo u kući i oni su mu to opljačkali – kaže Tomić.

On sumnja da je Zmaja tipovao neko njemu blizak. Tomić pretpostavlja da je riječ o osobi koja je ulazila u Zmajevu kuću.

Trojica muškaraca došli su u Zmajevu kuću i predstavili se njegovoj majci da su Ilijini prijatelji. Jedan od pljačkaša je sjedio i pio kafu s Ilijinom majkom, dok su dvojica u drugoj sobi ukrala novac.

– Nisu oni pretresali tamo gdje je Zmajeva majka, već tamo gdje je on tutnuo pare gdje spava. Tu su ušli i uzeli mu 15.000 eura – tvrdi Tomić.

Dragoja ih je zatekao na pragu kada su izlazili iz kuće i oni su ga brutalno pretukli.

– Dragoja im je pružio ruku da ih pozdravi, a oni mislili da je pružio ruku da puca u njih, bio je mrak. Sva trojica su pregazila Dragoja. Polomili su mu rebra. Ilija kaže „da sam ja došao ubio bi njih ili oni mene“. I bolje što nije naišao – konstatuje Tomić.



Provjeravaju se navodi

U Policijskoj upravi Mrkonjić Grad potvrdili su da je Ilija Grahovac podnio prijavu 4. marta, za slučaj koji se dogodio 1. marta.

– Policija provjerava navode iz prijave – izjavila je Božana Vulin, portparol Policijske uprave Mrkonjić- Grad, prenosi “Avaz“.

Facebook komentari