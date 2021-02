Prijatelj koji je s nastradalim Radetom bio u trenutku nesreće oprostio se emotivnom porukom

Admir Andelić se emotivnom porukom oprostio od svog prijatelja Radeta Šimića, koji je tokom alpinističkog uspona na Prenju poginuo, nakon što se pokrenula lavina. Iako ništa nije ukazivalo da će dvojica bh. planinara doživjeti tragediju, ćud planine sve je u trenu promijenila…

Rade je život izgubio padom s litice, dok je Admir prošao s lakšim povredama, ali je uslijedila dramatična borba za spuštanje s planine, kao i evakuacija tijela poginulog u podnožje planine.

– Brate, druže, partneru… Volju, želju koju sam vidio i doživio kod tebe, sjaj u očima kad treba ići negdje, kad se priča o planovima, projektima, usponima, druženju nisam ni kod koga prije osjetio. Uvijek si bio spreman za bilo šta, da li je to druženje, trening ili uspon u planini, inicijator. Počeli smo zajedno sanjariti o planovima. Kada dvoje zajedno sanjare o istom onda su posebno povezani, to prijateljstvo prerasta u nesto više, napokon sam se ponadao evo životnog partnera s kojim će se obići svijet i sva velika gorja. Tada nam planina pokaza onu svoju mračnu stranu, najgoru moguću, zauvijek obilježi i zareza u srcu ranu, tebe uze i ostavi u tom prostranstvu, a meni pruži da to sve vidim i uz veliku sreću preživim – napisao je Andelić.

Dodaje da je “bol prevelika“, te da “nigdje i niko ne može da te nauči kako je to izgubiti partnera, druga, brata“.

– Teško da će išta više biti isto, ali se mora nastaviti, ako je ikako moguće. Mi na jednom, a ti na boljem svijetu nastaviti sa nebeskom šetnjom, pa opet nekad bude prilike da se navežemo brate moj. Veliko, veliko hvala svim pripadnicima GSS iz BiH, Muhamed Gafić s kojim sam bio na vezi, partnerima i alpinistima koji su u rekordnom roku došli do nas i uz ekstremne napore uspjeli odraditi što su mogli. Hvala velika i OS BiH, koji su pružili podršku iz zraka.

Hvala MUP-u TK JP SP kolegama s kojima sam bio u kontaktu sve vrijeme, te su bili spremni da pruže bilo kakvu pomoć. Hvala svima na porukama podrške i pozivima. Alpinisti ne idu u planinu da bi dobili i najmanju ogrebotinu, a kamoli da tamo ostave život, idemo tamo zato što to volimo. Počivaj u miru moj Rade, da ti je laka zemlja bosanska. Porodici iskreno saučešće, i da koliko je moguće izdrže i prođu kroz ove teške dane – naveo je.

Ispraćaj je 18.02.2021. u četvrtak u 12 sati ispred komemorativnog centra u Tuzli. Ukop je na Gradskom groblju Trnovac, prenosi “Doznajemo“.

