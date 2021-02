“Nemam čega da se plašim, tu sam šta treba, stojim na raspolaganju Murizu i njegovoj porodici. Ničega se ne bojim, ništa ne tajim. Šta god mogu da učinim, tu sam. Znamo se više od 30 godina i uvijek smo bili u prijateljskim odnosima. Ne znam šta se desilo. Suosjećam se, dajem se njemu na raspolaganje.

Muriz Memić: Bit će novih hapšenja! Za mjesec ćemo saznati ime ubice! Ja bih lično volio da Alija nema ništa s ovim. Ni on ni porodica zbog bivših odnosa. Uskoro ćemo sve saznati. Ima drugih stvari koje su mi smetali” – izjavio je Muriz

Sin Muamer nije dao da ga zovem, rekao je samo njega da spominje. Ja sam vikao čak i da znam gdje stanuje i vikao:

‘Hajmo otići’, ali nije htio.

Ja sam mu na raspolaganju. Poznavao sam Dženana, znam ga, zna i Muriz kakav je moj odnos bio prema njemu. Ne znam otkud se to izrodilo, stojimo na raspolaganju i ja i moja firma. Ne volim da se neke stvari na moj račun iznose”, rekao je Budnjo.

Zatim je Memić rekao:

“Ti si predsjednik nadzornog odbora u svojoj i ja u svojoj firmi. Iznijeli ste lijepe riječi, ja ne znam otkud u ovome nakon pet godina. Kad vide da radi Tužilaštvo, mnogi mi se javljaju.

Ja i moj rođak Sake smo tražili pomoć prije toliko godina. Rekli smo: “Zovi Bakira”.

Zatim je rekao Budnjo:

“Rekao sam zvat ću Asima i Čamparu. Asim mi se javio, zamolio sam da pomognem ako išta može.”

Na to je rekao Memić:

“Je li Asim bio ministar? Kažem mu sutra me zovi oko dva. Ja i Sake bili. Zvao si, rekli bit će teško. Ali, kad si uzeo telefon, nisi nazvao nikoga. To mi je bilo sumnjivo. Sutra zovem rođaka da provjeri je li Alija bio kod Čampare, kaže bili sastanci, pa dženaza. Zovem trećeg čovjeka, ne mogu ga imenovati, da isto provjeri. Tri čovjeka potvrđuju da nisi bio”.

Budnjo je rekao da je Asima nazvao.

“Alija, ne mogu da pomognem sebi, a kamoli tebi”, rekao je Asim tada, napomenuo je Budnjo.

Memić je rekao da “Asim pomaže, ali drugoj strani”.

Poručio je i da se “pet godina bori sam”, te da mu sada pomoć ne treba.

Budnjo je rekao da razumije Memića.

“Što se tebe tiče, .. ti si jedini čovjek koji mi nije ušao u kuću. Progurao si se u prvi red na dženazi, nisi mi ušao u kuću”, poručio je Memić.

Budnjo je zatim rekao:

“Brat mi je nedavno preselio, nisam 50 dana mogao otići u njegovu kuću. Meni je teško ići po tim žalostinjama, emotivan sam. Pitaj Senaida Memića, saznao sam da se slučaj desio kasnije”, rekao je Budnjo.

“Odgovorno lice nisam ja u hotelima, zaklet ću se.. ne trebam se klet’. Došao sam, ne da se pravdam, da krenemo i oko tih snimaka. Nakon 10 dana, 18. februara – došla su dva policajca da pregledaju snimke, a nisu imale nalog. Bio je na recepciji momak”, ispričao je Budnjo.

Napomenuo je da nije znao niko skinuti snimak, već su nazvali firmu koji su rekli da ne mogu prije ponedjeljka.

“Policajci su rekli da to stoji, doći će forenzičari. Došli su i zadržali se sat i po..”, ispričao je Budnjo i rekao da je nestalo struje zbog kvara u hotelima.

Napomenuo je da nisu imali nalog policajci, te da su došli u ponedjeljak da vide.

“Obrisano nešto što su oni vidjeli, jesu li oni obrisali ili nešto.. ja do tada nisam znao da su bili. Zvali su tužioca da izuzmu centralnu jedinicu i ja sam rekao nikakav problem. Kada su to uradili, nisu dobili nalog, nego su razgovarali na telefon. Nikada me niko ništa više nije pita”, rekao je Budnjo.

Zatim je Memić rekao da zapisnik iz Elektroprivrede rekao piše krađa kabla, na šta je Budnjo rekao da to nije moguće, već je nestalo struje.

Memić je rekao da postoji taj snimak i od Šerifa Konjevića.

“Tebe se boje, šefovi kod tebe jedu čorbu. Imaju dokumenti, papiri”, rekao je Memić.

Memić kaže da se na snimku ne vidi mjesto, već da “ko je šetao s kim”.

Napomenuo je da je vještak izvijestio da je snimak izbrisan namjerno.

“Meni je bitnije ko je šetao ispred hotela”, poručio je Memić.

Budnjo je rekao da se hard disk da na vještačenje.

“Zašto je obrisan snimak? Je li ikada porodica Memić rekla da ste vi uradili? Zašto ste slali demant?”, upitao je Memić.

“Imaju trojica, znam ih, zna ih Ifet.. ubica i dva saučešništva. Imaju svjedoci koji su isprepadani. Dva su saslušana, čuli ste tužilaštvo i da se pojavio novi svjedok. Znam imena ubica. Dženan je udaren palicom u glavu, nije isprebijan. Jedan udarac. Jedan je ubica i dva pomagača, crni auto na licu mjesta, da ne govorim koji je Golf, znat će se uskoro. Tvoj sin je došao malo zbog bahatosti u javnost…”, rekao je Memić.

“Neka Alise još malo, nek iščekuje. Zijo će biti optužen za saučešništvo..”, poručio je Memić.

Na pitanje da li je sin Alije Budnje ubica ili ne, rekao je:

“Nisam to rekao”.

Na pitanje da li onda tvrdi da nije ubica, on je rekao:

“Nisam rekao ni to!”.

Prvi put da se Budnjin sin spominje u vezi ovog slučaja, kako je napomenuo, saznali su iz medija.

Budnjo je rekao da Čamparu nije zvao nikada.

“Ja nisam dobar s njim. Nisam ga zvao. Ja samo Asima mogu”, rekao je Budnjo.

Napomenuo da ne zna ko mu je ubio sina.

“Da imam i 10 posto sumnje, uzeo bih ga za ruku i doveo ovdje”, rekao je Budnjo.

Memić je rekao i da je Muamer “malo drsko pisao i njemu i Arijani.”

“Ne znam šta je to. Ono što je napisano da se desila ta pljačka ispred hotela, nije”, poručio je Budnjo.

Memić se podsjetio i pljačke o kojoj su govorili prije nekoliko godina na Ilidži.

“Naišao je BMW, dvojica su bila. Oteli joj novac s ramena i uputili se prema Sokolović koloniji. Kod hotela Terme je bio udes, uviđaj. Javljeno mi je da je naša radnica opljačkana na ulici. Imaju kamere, obezbijeđenje. Ako se nekom hoće pare da daju, tako se ne daju”, pojasnio je Budnjo.

Memić je vratio se i na priču o Alisi Mutap.

“Vidjet ćete ovih dana, sve će se saznati. Došla je jedna doktorica važna.. Poručio sam Sebiji Izetbegović da će se posebna istraga voditi o amneziji. Bit će to šok. Čudne su okolnosti kako je došao do bolnice.. To je taj sat što fali. Nije se to moglo za minutu odigrati”, poručio je Memić.

Rekao je i da mu je Zijad Mutap dao mobitel od Dženana.

“Od prve minute, traje minute. Dženan bi bio živ da mu se na vrijeme ukazala prva pomoć. Krio se ubica. Otkud Zijin Golf na licu mjesta? Golf četvorka. Zato je nestao snimak Šerifa Konjevića”, rekao je Memić.

“Šerif je dao snimke, ko ih je uništio – zna Zijad. Zbog nove istrage koja će biti. Vidjet ćete tih ljekara, kažu nemaju amnezije. Sebija smjenjuje taj tim”, rekao je Memić.

Druga komisija je, kaže on, potvrdila da ima amneziju.

Treći tim je, kako je Memić napomenuo, rekao da nije imala amnetiju, pa i Željko Karan, Kemal Dizdarević…

Pitao ga je Budnjo zatim koga onda Alisa krije i zašto.

“Zato što zna koga krije. Zna i Zijo. Kako neće znati kad su sve to montirali? Neću reći da je ubica. Gdje su pomagači? Vidjet ćemo”, pita se Memić.

Budnjo je rekao da njegov sin i Alisa nikada nisu bili u vezi.

“Muamer je možda znao iz viđenja, velika je razlika između njih u godinama. Ako je neko iz MUP-a pogriješio, neka se jave. Niko mu nije branio, života mi”, poručio je Budnjo.

Memić kaže da su se Dženan i Alisa trebali naći sa nekim da ona “raspravi sa nekim”.

“Pozvala je da se biju sa nekim. Ne znam s kim, neka telefona, nema poruka. Napisala mu je da se ide s nekim naći da rasprave, a on joj je rekao:

‘Nećeš se tim ni sa kim naći’, a ona odgovara:

‘A joj, Dženane’.

Nema tih poruka više. Rekli su mi da su izbrisali poruke iz telefona”, objasnio je Memić.

