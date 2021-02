Senad: “Ziju ste pitali ko je ubio Dženana, zna li Zijo ko je ubio Dženana?” – Muriz: “Zna kako neće znat”

Senad: Ziju ste pitali ko je ubio Dzenana, zna li Zijo ko je ubio Dženana.

Muriz: Zna kako neće znat pa ne bi ovo sve zataškavao, Zijo je u pritvoru to je njegova kćerka, Alisa je njegova kćerka on je dobro uključen u ovo zataškavanje.

Senad: Alisa je jedini svjedok što je ovdje govorio Denis Stojnić.

Muriz: Denis je saslušan u tužilaštvu, njemu hvala on kao savjestan građanin on je uradio najbolje što je mogao svoja saznanja je dao u državno tužilaštvo.

Zijo je već uhapšen, Alisa mora odgovarati, Alisa mora odgovarati. Ali ja kažem neka Alise još malo nek iščekuje, a ne može bit da Alisa zna da Zijo ne zna.

Senad: Za šta će biti optužena?

Muriz: Saučesnici u prikrivanju ubistva.

Senad: Je li izvršilac pošto je Stojnić to sugerisao.

Muriz: Nemojte me sad, ne bih ga ja grehota je optužit. Kad bude pečat. Alisa nema amneziju, nije je ni imala. Vidjet ćete ko je Alisi i rekao da ima amnzeiju i ko je došao na Koševo.

Senad: Šta ste poručili Sebiji?

Muriz: Poručio sam da će se vodit posebna istraga kako je Dženan umro na Koševu.

Senad: Da li govorite da je Dženan mogao da preživi u bolnici.

Muriz: Sad mi je to malo teško ali čudne su okolnosti, kako je došao do bolnice i sve.

Muriz: Zijo Mutap pred bolnicom meni daje Dženanov telefoon otkud Dženanov telefon kod Zije Mutapa brisane su poruke.

Senad: Kažete da je otac Alise Mutap bio na licu mjesta?

Muriz: Stvorio se za dvije minute tu, kako?

Senad: Na licu mjesta?

Muriz: Policija je to rekla, policija je tako zabilježila. Policija zabilježila da je Mutap došao i telefon kad je zvonio ja sam pitao policiju Zove li Zijo nju svaku noć recimo kad izađe, jer znam da je načala po nekim kažu nije običaj ali tu noć je nazvao da vidi gdje je. Onda ona kaže to je tata javite se eto ona ima amneziju ali zna da tata zove i kaže policajcu javi se ti. Ma ovo je sve bolan od početka prve minute traje namještanje. Dženan bi bio živ da mu se na vrijeme ukazala pomoć.

Senad: Zašto mislite da neko nije htio namjerno da mu ukaže pomoć?

Muriz: Pa treba sakrit ubicu.

Od početka je krenulo naopako, Otkud Zijo, Otkud Zijin golf na licu mjesta

Senad: Čiji?

Muriz: Zije Mutapa, golf njegov prolazi dva puta u 22:17 i 22:31. Golf četvorka sive boje Zije Mutapa vlasništvo. E zato je nestao snimak od Šerifa Konjevića jer te kamere kod Šerifa Konjevića, ja došao kod njega onako malo. Sad on treba da dođe da mu postave kamere nije zavario stubove, kaže imaš li ikoga da mi to uradi. Evo reko ja ću, odem kući dovučem aparat pošto znam to radit i ja to uradim Šerifu i na sudu se prezentuju ti snimci sa Kuvajske rezidencije, ne vidi se ništa slaba svjetlost.

Kod Šerifa puštaju tu prvu kameru , pošto su farovi bili pod dugim svjetlima tog famoznog kombija ne vidimo tablicu i završeno nema dalje. I sad ja poslije sušenja kažem pa gdje druga kamera koja bi sazada snimila kombi, nema svjetlosti vidili bi tablicu, uklonjena. Šerif je sve učinio, dao je snimke. Ko ih je uništio zna Hasan Dupovac valjda.

Muriz: Pa lijepo, Alisa Mutap nema amneziju. To je bilo potreba tužilaštva da se sakrije ubica.

Senad: Zašto prozivate doktoricu Izetbegović i doktoricu Suljić?

Muriz: Zbog nove istrage koja će bit, kako je Dženan umro.

